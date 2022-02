Ilustratīvs attēls. Foto: Ieva Čīka/LETA

Ukraina slēgusi gaisa telpu civilajām lidmašīnām







Ukraina slēdz savu gaisa telpu civilajiem lidojumiem, ceturtdien pavēstījusi Infrastruktūras ministrija, pēc tam kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija paziņojis, ka sāk militāru operāciju pret Ukrainu.

Vienlaikus CAA aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai.

CAA izziņo aizliegumu visām Latvijā reģistrētiem aviokompānijām veikt lidojumus Ukrainas gaisa telpā, kā arī Krievijas gaisa telpā tuvāk par 180 kilometriem no Krievijas un Ukrainas.

CAA pēc situācijas noskaidrošanas izskatīs iespējas nepieciešamības gadījumā veikt evakuācijas reisus no atsevišķām Ukrainas lidostām.

Jau vēstīts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ceturtdienas rītā paziņoja, ka Krievija ir sākusi “militāru operāciju” Ukrainā, aicinot Ukrainas armiju “nolikt ieročus”.

Pēc tam kad Putins paziņoja, ka sāk militāru operāciju pret Ukrainu, Ukraina slēdza gaisa telpu civilajiem lidojumiem. Infrastruktūras ministrija apliecināja, ka gaisa telpa tiek slēgta, “ņemot vērā augsto risku drošībai”.

No dažādām Ukrainas pilsētām, arī no Kijevas, ceturtdienas rītā pienāk ziņas par sprādzieniem. CNN, atsaucoties uz Ukrainas Iekšlietu ministriju, ziņo, ka sprādzieni Kijevā esot raķešu triecieni. Ziņas par eksplozijām pienāk arī no Harkovas, Mariupoles un Odesas.

