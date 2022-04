Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Ukrainā šodien plānoti septiņi humānie koridori







Šodien Ukrainā plānots atvērt septiņus humānos koridorus civiliedzīvotāju evakuācijai, otrdien paziņojusi Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka.

Viņa informēja, ka privātās automašīnās varēs izbraukt no Mariupoles uz Zaporižju. “Neskatoties uz savas vadības solījumiem, okupantu karaspēks nevienam neļauj iebraukt ielenktajā pilsētā. Jaunākais piemērs ir Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas delegācijas bloķēšana Manhušas pilsētā. Pēc sarunām naktī viņus atbrīvoja un nosūtīja Zaporižjas virzienā,” sacīja Ukrainas vicepremjere, kura atbildīga par pagaidu okupēto teritoriju reintegrāciju.

Ar privāto transportu varēs izbraukt arī no Berdjanskas uz Zaporižju. No Manhušas uz Berdjansku dosies septiņi autobusi Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas pavadībā, lai evakuētu cilvēkus uz Zaporižju. Savukārt kontrolpunktā Vasilivkā 15 autobusi gaida atļauju iebraukt, lai evakuētu cilvēkus no Berdjanskas. Pēc šīs autobusu kolonnas izbraukšanas no Zaporižjas plānots nosūtīt papildu autobusus maršrutā uz Berdjansku.

Pirmdien darbojās humānie koridori cilvēku evakuācijai no Mariupoles un apdzīvotām vietām Luhanskas apgabalā. Pirmdien izdevās evakuēt 3376 cilvēkus pēc tam, kad svētdien drošākā vietā pa humānajiem koridoriem tikai nogādāti 2694 cilvēki.