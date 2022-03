Ukrainas armija iznīcinājusi Krievijas kara tehniku vairāk nekā trīs miljardu dolāru vērtībā

Ukrainas armija nedaudz vairāk kā nedēļās laikā iznīcinājusi Krievijas kara tehniku vairāk nekā trīs miljardu dolāru vērtībā, vēsa žurnāla “Forbes” Ukrainas redakcija.

Pēc Ukrainas Ģenerālštāba datiem, no kara sākuma 24.februārī līdz 4.martam Ukrainas armija iznīcinājusi 1902 ienaidnieka tehnikas vienību.

Saskaņā ar 4.marta datiem, krievi zaudējuši 33 lidmašīnas, 37 helikopterus, 251 tanku un 939 bruņutransportierus. “Forbes” visas šīs tehnikas vērtību lēš zem trim miljardiem dolāru. Papildu šīm tehnikas vienībām iznīcināts vēl daudz citas tehnikas, ieskaitot lielgabalus, raķešu iekārtas, automobiļus un zenītartilēriju.

Another plane was shot down in #Ochakov. The pilot was captured. pic.twitter.com/W2YECJL0LZ

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022