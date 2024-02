Ukrainas bruņoto spēku sieviešu formastērpu demostrācija Ekrānšāviņš no “X”. Kolāža LA.lv

Ukrainas bruņotajos spēkos ilgi gaidīts un sievišķīgs jaunums. Jau notestēts un palaists ražošanā







Pirmo reizi Ukrainas bruņotie spēki sākuši piegādāt sieviešu militārās formas. Jaunajiem formastērpiem pievienoti konstruktīvi elementi, kas ļauj sievietēm-militārpersonām justies ērti, veicot uzdevumus lauka apstākļos un arī pastāvīgajos izvietošanas punktos.

Ukrainas bruņoto spēku kareives pirmo reizi saņēmušas vasaras lauka tērpa komplektus, kas izgatavoti, ņemot vērā sieviešu antropometriskos parametrus, tā vēstī Unian.ua.

Šie formastērpi tiek izgatavoti izmēros no 40 līdz 64, augumā no 146 līdz 188 centimetriem un diviem ķermeņa tipiem, iedalot grupās: II un III.

Modeļus izstrādāja īpaša bruņoto spēku vienība kopā ar nevalstiskajām organizācijām un Ukrainas ražotājiem, vienā no militārajām vienībām veicot praktiskās izpētes testus.

«Форма має значення» – у Києві протестували польову форму для жінок-військовослужбовиць: https://t.co/ziYtPgaTNn pic.twitter.com/3qKYM8vHn7 — Букви (@Bykvu) July 12, 2023

“Ļoti ilgu laiku ļoti daudz cilvēku strādāja pie sieviešu formas tērpa izstrādes un ieviešanas. Šodien mums ir rezultāts, un tas ir ļoti svarīgi. Galu galā desmitiem tūkstošu sieviešu šobrīd dien Ukrainas armijā. No tiem aptuveni 5000 atrodas frontes līnijās. Viņu skaits tikai pieaugs. Jau tagad redzam arvien lielāku sieviešu interesi par brīvprātīgu iestāšanos bruņotajos spēkos. Mūsu uzdevums ir radīt cilvēka cienīgus apstākļus viņām dienesta laikā,” sacīja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Natālija Kalmikova.

“Gumija mugurpusē kreklam, lai var regulēt lieko auduma apjomu. Šķēlumi krekla sānos, lai atvieglotu kustības un pietupienus. Elastīga lente zem ceļgaliem, kas ļauj samazināt bikšu staru platumu. Augsta, elastīga vidukļa līnija biksēm ar “tuneļa” jostu, kas nodrošina ērtību sievietes vidukļa izmēra izmaiņu gadījumā, piemēram, grūtniecības sākumā. Visas šīs izmaiņas tika ņemtas vērā un iestrādātas jaunajos vasaras lauka tērpos. Runājot par apakšveļu: tā ir universāla, ļoti pieguloša, sastāv no kokvilnas un elastāna, labi stiepjas un saglabā formu,” tā vēstīts ministrijas mājaslapā.

Sieviešu formām audums ir ļoti izturīgs, tas ir ugunsizturīgs, nekūst, nesamirkst. Sieviešu militāro formu komplektā (atkarībā no sezonas) ietilpst: apakšveļa; termoveļa (pussezona vai ziema); vasaras lauku tērps; ubax (taktiskais krekls) vai polo krekls; atsevišķas jakas (2 gab.); ziemas siltās bikses; apavi.

Decembrī Aizsardzības ministrija

sertificēja arī pirmās bruņuvestes tieši sievietēm-militārpersonām. Izliekta bruņuplāksne, sašaurināti pleci, paplašināts dibens – tādas ir Ukrainā pirmās sertificētās bruņuvestes sieviešu militārpersonām.

“Tā kā sieviešu pleci ir šaurāki un iegurnis, gluži pretēji, ir platāks nekā vīriešiem, kareivēm bija neērti strādāt ar ieročiem ložu necaurlaidīgās vestes “vīriešu” versijā,” sacīja ražotāji. “Turklāt “sieviešu” versija ērtībai ietver uz āru izliektu bruņu plāksni. Pēc citiem parametriem bruņuvestes, kuru svars atkarībā no izmēra un konfigurācijas ir no 10,5 kilogramiem, neatšķiras no iepriekš apstiprinātajām militārajām bruņuvestēm.”

Ložu veste ir Ukrainā ražota, to izstrādājusi kompānija “Ukrainian armor”. Paraugs tika apstiprināts pēc diviem testēšanas posmiem. Pēc pirmā lauka testu posma ložu necaurlaidīgā veste tika pilnveidota, ņemot vērā sievietes ķermeņa uzbūvi.

Kā ziņo Unian, 2023. gada 3. augustā Ukrainas Aizsardzības ministrija apstiprināja Ukrainas Bruņoto spēku sieviešu militārpersonu vasaras lauka tērpa standarta paraugu.

Darbs pie sieviešu lauku formastērpu ieviešanas tika uzsākts 2022. gadā saskaņā ar ministres norādījumiem un pēc projekta “Arm Women Now” iniciatīvas, sabiedriskās iniciatīvas “Forma Two”, un ar Ukrainas prezidenta pilnvarotās padomnieces piedalīšanos.