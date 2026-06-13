Ukrainas eksperts prognozē nopietnas problēmas: “Krima pārvērtīsies par salu!” 0
Ukrainas militāro tehnoloģiju un elektronikas speciālists Serhijs Beskrestnovs uzskata, ka šī vasara Krievijas armijai var kļūt par vienu no sarežģītākajām kopš pilna mēroga kara sākuma. Viņš prognozē nopietnas problēmas Krievijas armijas loģistikā, īpaši okupētajā Krimā, vēsta ārzemju mediji.
“Krieviem būs lielas problēmas. Loģistikas viņiem nebūs. Krimā problēmas būs vēl lielākas – Krima pārvērtīsies par salu. Tā būs vissmagākā vasara mūsu pretiniekam,” sacīja Beskrestnovs.
Viņš pievienojās Zaporižjas apgabala administrācijas vadītāja Ivana Fedorova aicinājumam iedzīvotājiem iespēju robežās pamest okupētās teritorijas. Pēc eksperta domām, tas attiecas ne tikai uz okupēto Zaporižjas apgabala daļu, bet arī uz Hersonas un Doneckas apgabalu teritorijām, kuras kontrolē Krievijas spēki.
Jau iepriekš Fedorovs aicināja iedzīvotājus evakuēties no okupētās Zaporižjas apgabala daļas, norādot, ka Krievijas armija šajās teritorijās izvieto militāros objektus, tehniku un loģistikas centrus.
Pēc viņa teiktā, okupācijas spēki ilgu laiku Melitopoli, Berdjansku, Energodaru un Heničesku uzskatījuši par dziļu aizmuguri, taču situācija pamazām mainās.
Tikmēr naktī uz 13. jūniju Ukrainas bezpilota lidaparāti veica triecienu rūpnīcai
“Krimas titāns” Armjanskas pilsētā okupētajā Krimā.
Par to paziņoja Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.
“Brīvību mīlošais Ukrainas putns veica pieklājības vizīti iepriekš minētajā objektā. Ar kontroli apstiprināta triecienu veikšana. Ugunsgrēks plosās. Ražošana apturēta,” norādīja Brovdi.
“Krimas titāns”, kas pēc pussalas okupācijas nonāca uzņēmuma “Krievijas titāns” īpašumā, ir lielākā sērskābes un titāna dioksīda ražotne Austrumeiropā. Uzņēmums ražo izejvielas, kuras izmanto šaujampulvera, raķešu degvielas un sprāgstvielu ražošanā.
Brovdi atsaucās arī uz vietējo avotu publiskoto informāciju, saskaņā ar kuru rūpnīcai fiksēti 23 trāpījumi.
“Pēc šīs informācijas objekts ir pilnībā iznīcināts. Tur izcēlies ugunsgrēks, tāpēc darbinieki tika aizsūtīti mājās,” norādīja Brovdi.