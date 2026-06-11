Bijušais ģenerālis: Ukraina neievedīs karaspēku, lai atbrīvotu Krimu, viņiem ir cits plāns 0
Ukrainai šobrīd nav nepieciešamības veikt vērienīgu desanta operāciju, lai atbrīvotu pagaidām okupēto Krimu – ukraiņi ir izvēlējušies citu stratēģiju, kuras pamatā ir pussalas izolācija. Šāds viedoklis izskanējis no bijušā ASV armijas komandiera Eiropā, atvaļinātā ģenerāļa Bena Hodžesa, un par to vēsta Dialog.ua.
“Es nedomāju, ka viņiem šobrīd ir iespējas vai vajadzība veikt vērienīgu desanta operāciju Krimas ieņemšanai. Viņiem tas nav nepieciešams. Uzskatu, ka viņi ir izvēlējušies pieeju, kas paredz vispirms to [red. – Krimu] izolēt, jo uz pussalu ved tikai divi vai trīs ceļi. Melnās jūras flote vairs nav vērā ņemams faktors, tāpēc tilts un sauszemes koridors ir galvenie ceļi, kā tur iekļūt un no turienes izkļūt,” paziņoja Hodžess.
Hodžess novērojis, ka Ukraina pakāpeniski grauj šos maršrutus, kas noved pie pussalas izolācijas.
Plāna otrā daļa ir nepanesamu apstākļu radīšana pussalā, lai Krievijas spēki to nevarētu izmantot. Viņš norāda, kā Krimā okupantiem vairs nav nevienas drošas vietas – Ukrainas Bruņotajiem spēkiem tagad ir iespēja dot triecienus visiem Krievijas armijai kritiski svarīgajiem objektiem.
“Es domāju, ka mēs novērojam Krimas izolāciju, kas padara situāciju nepanesamu. Tas jau notiek,” piebilda Hodžess.
Viņaprāt, galu galā, tam vajadzētu novest vai nu pie Krievijas karaspēka bēgšanas no Krimas, vai arī pie operācijas tā izspiešanai no pussalas.
Ierobežoti militāro kravu pārvadājumi
Kā ziņo aģentūra LETA, Ukrainas uzbrukumu ietekmē Krievijas armijas vadība bijusi spiesta ierobežot militāro kravu pārvadājumus pa galvenajiem ceļiem, kas savieno Krievijas teritoriju ar okupēto Krimu, secinājuši ASV Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi.
Saskaņā ar Ukrainas publiskotajiem datiem ierobežojumi stājās spēkā 7. jūnijā. Aizliegumam tika pakļauti vairāki svarīgi loģistikas maršruti.
Runa ir galvenokārt par autoceļu M-14, kas savieno Rostovu pie Donas ar Krimu un šķērso Krievijas okupētās Ukrainas dienvidu teritorijas. Tas bija viens no galvenajiem sauszemes piegāžu ceļiem Krievijas karaspēkam.
Ierobežota arī satiksme pa autoceļu A-291 “Tavrida”, kas savieno Kerču, Simferopoli un Sevastopoli.
Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi skaidroja, ka Krievija bijusi spiesta ierobežot satiksmi Ukrainas efektīvo militāro aktivitāšu dēļ.
ISW analītiķi uzskata, ka Krievijas lēmums ir tiešas sekas Ukrainas kampaņai, kuras mērķis ir iznīcināt okupantu loģistikas objektus.
Kopš pavasara Ukraina sistemātiski uzbrūk dzelzceļa infrastruktūrai, noliktavām, transporta mezgliem un sauszemes apgādes līnijām okupētajās teritorijās. Rezultātā Krievijas vadība ir spiesta mainīt sava karaspēka apgādes maršrutus un meklēt alternatīvus kravu piegādes ceļus.
Analītiķi norāda, ka galveno ceļu bloķēšana var būtiski apgrūtināt munīcijas, degvielas un citu resursu piegādi Krievijas vienībām frontē.
Pēc ISW analītiķu domām Ukrainas kampaņa, kuras mērķis ir uzbrukt Krievijas aizmugures infrastruktūrai, tikai uzņem apgriezienus. Tā ir daļa no plašākas Ukrainas stratēģijas, kuras mērķis ir izolēt okupēto Krimu un Krievijas karaspēka dienvidu grupu.
ISW uzskata, ka turpmāka loģistikas maršrutu iznīcināšana var negatīvi ietekmēt Krievijas armijas spēju uzturēt uzbrukuma operācijas un noturēt okupācijas spēkus Ukrainas dienvidos.