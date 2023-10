Ilustratīvs foto. Foto: Zane Bitere/LETA

Ukrainas pilsoņi no ES Krievijā pa sauszemi iekļūt nevarēs: nolemj apturēt Pededzes un Vientuļu robežšķērsošanas vietu darbību







Ministru kabinets ceturtdien ārkārtas sēdē nolēma no 16.oktobra apturēt Latvijas un Krievijas robežas Pededzes un Vientuļu robežšķērsošanas vietu darbību.

Rīkojums pieņemts saistībā ar Krievijas pieņemto lēmumu no šī gada 16.oktobra Ukrainas pasu turētājiem ļaut ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās – caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā, Krievijā, un caur Vientuļu robežšķērsošanas vietu uz Latvijas un Krievijas robežas, kas ir viens no mazākajiem robežšķērsošanas punktiem uz Eiropas Savienības (ES) un Krievijas robežas.

Latvijas lēmums nozīmē, ka Ukrainas pilsoņi no ES Krievijā pa sauszemi iekļūt nevarēs, bet iebraukt varēs tikai caur Šeremetjevas lidostu un, iespējams, caur NVS valstīm.

Kā uzsver Latvijas valdība, Krievijas lēmums ir ne tikai mēģinājums šķelt ES un radīt spriedzi tās pierobežā, bet arī radīt apstākļus uz Latvijas-Krievijas robežas, kas var būtiski ietekmēt sabiedrisko kārtību un radīt valsts drošības apdraudējumu.

Tādējādi, lai nepieļautu iespējamu sabiedriskās kārtības, kā arī valsts drošības apdraudējumu un izvairītos no radītās situācijas iespējamām nelabvēlīgām sekām, nepieciešams apturēt Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas vietu darbību, norādījusi Latvijas Iekšlietu ministrija.

Uz Latvijas-Krievijas robežas ir vēl Terehovas un Grebņevas robežšķērsošanas vietas.

Jau ziņots, ka, ņemot vērā Baltkrievijas realizēto nelegālās imigrācijas spiedienu, valdība septembra vidū nolēma apturēt Silenes robežšķērsošanas vietas darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.