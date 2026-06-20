Ekrānuzņēmums no aculiecinieka video, kas izplatījies Ukrainas medijos.

Ukraiņi iet dziļāk Krievijā: veikts nozīmīgs trieciens pa naftas rūpnīcu 2000 km no robežas 0

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LA.LV
17:28, 20. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Tjumeņas apgabalā sestdien, 20. jūnijā, bezpilota lidaparāti uzbrukuši Tjumeņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 2000 kilometru attālumā no Ukrainas robežas. Pēc sprādzieniem uzņēmuma teritorijā izcēlies ugunsgrēks, bet virs rūpnīcas pacēlies biezs dūmu stabs, vēsta Ukrainas mediji, atsaucoties uz vietējiem avotiem.

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Tjumeņas apgabala gubernators Aleksandrs Moors paziņoja, ka dronu uzbrukums rūpnīcai esot atvairīts. Pēc viņa teiktā, uzņēmums sākotnēji neesot cietis, cilvēki nav ievainoti, bet rūpnīcas darbinieki drošības apsvērumu dēļ evakuēti. Avārijas dienesti strādājuši vietā, kur nokritušas dronu atlūzas.

Tikmēr vietējie iedzīvotāji ziņojuši par vairākiem sprādzieniem, bet sociālajos tīklos publicētajos video redzams dūmu stabs rūpnīcas apkārtnē. Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas reģionālā pārvalde vēlāk ziņoja, ka ugunsgrēks 100 kvadrātmetru platībā ir likvidēts.

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Pēc uzbrukuma Tjumeņas, Kurganas, Čeļabinskas un Sverdlovskas apgabalos tika izsludināti dronu draudi. Tjumeņas Rosčino lidostā uz laiku tika ierobežota lidmašīnu pieņemšana un izlidošana, kā dēļ daļa reisu aizkavējās.

Tjumeņas naftas pārstrādes rūpnīca, kas iepriekš bija pazīstama kā Antipinas naftas pārstrādes rūpnīca, ir viens no lielākajiem neatkarīgajiem naftas pārstrādes uzņēmumiem Krievijā. Tā atrodas Tjumeņas industriālajā zonā netālu no Antipinas mikrorajona, un tās jauda tiek lēsta ap astoņiem miljoniem tonnu naftas gadā.

Pēdējās nedēļās bezpilota lidaparātu triecieni Krievijas naftas infrastruktūrai kļuvuši arvien biežāki. Pirms tam par dronu uzbrukumiem un ugunsgrēkiem tika ziņots arī Maskavas apkārtnes naftas pārstrādes objektos.

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