“Tas ir neizbēgami, tas ir fakts!” Rajevs brīdina par kādu drīzu un nopietnu pavērsienu Ukrainas karā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
0:07, 2. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Igors Rajevs komentēja iespējamo kara eskalāciju un Krievijas nākamos soļus frontē. Viņš norādīja, ka, viņaprāt, jauns un plašs uzbrukums ir neizbēgams.

Pēc pirmās ziemas jau gribēsies pārdot: 10 automašīnas, kas Latvijas klimatam nav piemērotas
Veselam
3 dārzeņi un 3 ogas, ko jūlijā vajadzētu ēst pilnām mutēm, lai organisms būtu “uzlādēts” ilgam laikam
Tikai viena diena mēnesī! Astrologi nosaukuši katras zodiaka zīmes veiksmīgāko dienu 2026. gada jūlijā
Lasīt citas ziņas

“Vai tas nozīmē, ka krievi gatavo lielu, lielu, lielu uzbrukumu? Jā, būs liels uzbrukums. Nu, tas, diemžēl, tas ir neizbēgams.” Rajevs gan uzsvēra, ka šobrīd nav skaidrs, kāds tieši būs šī uzbrukuma mērķis, un šajā jautājumā izskan dažādas spekulācijas.

“Jautājums ir tikai tāds, kas tad būs mērķis, jo spekulāciju šobrīd ir daudz. Viena ir atriebība par Maskavu, tad attiecīgi – noslaucīt Kijivu. Nu, nespekulēsim, redzēsim.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Valsts policija meklē Gruzijā pazudušu latviešu jaunieti
Pēc valdības maiņas publiskoti pirmie partiju reitingi
Pirmie pircēji dalās pieredzē pēc 1. jūlija importa nodevas ieviešanas: vieniem 3 eiro, citiem summa daudz lielāka

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka situācija prasa gatavību un uzmanību. “Bet to, ka mums ir jāgaida un jābūt gataviem lielam uzbrukumam, tas ir fakts.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Ukraiņi jau īsteno visticamāko Krimas scenāriju, bet viss ir sarežģīti, tā norāda Slaidiņš
Tramps ir sajūsmā par Ukrainu; kas tieši viņam lika mainīt “nometnes” pusi?
“Rīkojieties drosmīgāk!” Tramps dod privātu un divdomīgu padomu šīs valsts līderim
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.