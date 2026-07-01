“Tas ir neizbēgami, tas ir fakts!” Rajevs brīdina par kādu drīzu un nopietnu pavērsienu Ukrainas karā 0
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Igors Rajevs komentēja iespējamo kara eskalāciju un Krievijas nākamos soļus frontē. Viņš norādīja, ka, viņaprāt, jauns un plašs uzbrukums ir neizbēgams.
“Vai tas nozīmē, ka krievi gatavo lielu, lielu, lielu uzbrukumu? Jā, būs liels uzbrukums. Nu, tas, diemžēl, tas ir neizbēgams.” Rajevs gan uzsvēra, ka šobrīd nav skaidrs, kāds tieši būs šī uzbrukuma mērķis, un šajā jautājumā izskan dažādas spekulācijas.
“Jautājums ir tikai tāds, kas tad būs mērķis, jo spekulāciju šobrīd ir daudz. Viena ir atriebība par Maskavu, tad attiecīgi – noslaucīt Kijivu. Nu, nespekulēsim, redzēsim.”
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka situācija prasa gatavību un uzmanību. “Bet to, ka mums ir jāgaida un jābūt gataviem lielam uzbrukumam, tas ir fakts.”