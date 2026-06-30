Kas Krievijā notiek ar automašīnām? Šoferi no visas valsts ziņo par masveida bojājumiem 2
Pēc Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām valstī izveidojies degvielas deficīts. Lai nodrošinātu vietējo tirgu ar degvielu, Krievijas varasiestādes oficiāli atļāvušas ražot degvielu, kas atbilst novecojušajam Euro-3 vides standartam, turklāt tiek apsvērta arī atgriešanās pie vēl zemākā Euro-2 standarta.
Tikmēr Krievijas sociālajos tīklos un autovadītāju forumos arvien biežāk parādās sūdzības par tehniskām problēmām automašīnām. Internetā publicēti desmitiem video, kuros autovadītāji demonstrē dzinēju darbības traucējumus, kas, viņuprāt, radušies nekvalitatīvas degvielas dēļ, par šo plašāk vēstīts portālā Dialog.ua.
Lielākā daļa mūsdienu automašīnu – Eiropas, Japānas un arī jaunākie Ķīnas modeļi – ir konstruēti darbam ar degvielu, kas atbilst vismaz Euro-5 standartam. Zemākas kvalitātes degvielas izmantošana var radīt virkni nopietnu problēmu.
Euro-3 degviela satur daudzkārt vairāk sēra nekā Euro-5 degviela. Tas paātrina katalītisko neitralizatoru un citu izplūdes sistēmas elementu nolietošanos, bet dažos gadījumos tos var pilnībā sabojāt.
Autovadītāji Krievijā ziņo, ka automašīnām bieži iedegas “Check Engine” brīdinājuma indikators, parādās dzinēja detonācija, samazinās jauda un ievērojami pieaug degvielas patēriņš.
Speciālisti norāda, ka zemākas kvalitātes degvielas piedevas un paaugstinātais skābums paātrina gumijas blīvju novecošanos, aizsprosto degvielas sprauslas un saīsina motoreļļas kalpošanas laiku. Ilgstoša šādas degvielas lietošana var radīt neatgriezeniskus dzinēja bojājumus.
Situāciju vēl vairāk sarežģī degvielas deficīts. Medijos izskan informācija, ka atsevišķās degvielas uzpildes stacijās arvien biežāk tiek tirgota atšķaidīta vai viltota degviela, kas ražota nelegālā ceļā. Tas vēl vairāk palielina automašīnu bojājumu risku un izraisa arvien lielāku autovadītāju neapmierinātību.