“Ukraiņiem ir svarīgi atgūt kontroli pār Hersonu”, skaidro Jānis Slaidiņš Ieteikt







Donbasa frontē iestrēgušas 108 bataljonu taktiskās kaujas grupas, kas nav pilnā sastāvā. Krieviem rezervē ir 7-8 jaunas bataljonu kaujas grupas, kas vēl nav iesaistītas cīņās Lisičanskā, pilnībā apgādātas ar snaiperiem, tankiem, pašgājēju šāvējiekārtām utt., kas var reaģēt daudz ātrāk.

Bahmutas virzienā ukraiņiem izdevies atsist uzbrukumus, arī virzienā uz Slovjansku, frontes flangi tomēr turas.

Krievija šobrīd pārmet rezerves no Doņeckas apgabala Avdijivkas – Marinkas uz Lisičansku.

Dienvidaustrumos turpinās artilērijas apšaudes no abām pusēm.

Krievi meklē izdevīgākās taktiskās pozīcijas ziemeļos no Harkivas, ukraiņi tur spēj noturēt krievu vienības. Uguns atbalsts tiek saņemts no Krievijas teritorijas, ar to Ukrainas valsts aizstāvjiem jārēķinās.

Krieviem izdevies nodrošināt labas apgādes līnijas pa dzelzceļu, kas izved sašauto tehniku un atved nepieciešamos karamateriālus.

28. jūnijā ukraiņi iegājuši Hersonas apgabalā un iegrauzušies aptuveni 10 km dziļumā krievu aizsardzības līnijās. Līdz Hersonai atlikuši tikai 20 kilometriem, kas nav pārāk daudz pēc modernā kara vešanas likumiem.

Vakar krievu aviācija spēcīgi bombardēja ukraiņu ierakumus.

Ukraiņiem ļoti svarīgi atgūt kontroli pār Hersonu, jo tas ir sauszemes koridors uz okupēto Krimu.

Baltkrievijā atrodas Krievijas raķešu karaspēks ar Iskander, kā arī gaisa spēki. Ukraiņu izlūkošana ir konstatējusi, ka krievi pastiprina savus spēkus Balkrievijā, iedarbināta mobilizācija, speciālo spēku mācības turpināsies līdz 16. jūlijam, draudi tiek uztverti nopietni, tāpēc ukraiņi sāk nocietināt robežu, kur apvidus ir ļoti sarežģīts – ar mežiem un purviem. Baltkrieviem ir 45-48 tūkstoši karavīru, iesaukt 1.fāzē viņi var līdz 80000.

Doņeckas un Luhanskas tautas republikās vīriešus ķer uz ielām, jo sācies otrais piespiedu mobilizācijas vilnis.

Krievija aktīvi mēģina vervēt, šantažēt iedzīvotājus okupētajos apgabalos kā spiegus un pēc tam iesūta Ukrainas teritorijā, vakar notverts 74-gadīgs aģents – artilērijas koordinētājs.