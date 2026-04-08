Ungārija parakstījusi slepenu vienošanos ar Krieviju: atklājas līdz šim slēptā līguma detaļas
Ungārijas valdība parakstījusi ar Krieviju līgumu par sadarbības paplašināšanu ekonomikā, tirdzniecībā, enerģētikā un kultūrā, atsaucoties uz tā rīcībā esošajām krievu dokumentu kopijām, trešdien vēsta tīmekļa izdevums “Politico”.
Pēc sarunām Maskavā pagājušā gada decembrī 12 punktu sadarbības plānu, kas līdz šim nav nodots atklātībai, parakstījis Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sījārto un Krievijas veselības ministrs Mihails Muraško.
Dokumentā minēta kodoldegviela, izglītība, sports un citas sadarbības jomas.
Tikšanās Maskavā, kas notika 9. decembrī, jau bija 16. Krievijas un Ungārijas starpvaldību komisijas sēde. Ekonomiskās sadarbības komisija tika izveidota vēl 2005. gadā, un tās sēdes parasti notika reizi gadā. Taču starp 14. sēdi 2021. gadā un 15. sēdi 2024. gadā bija pārtraukums.
Uz jautājumu par dokumenta saturu Sījārto atbildējis, ka Ungārijas divpusējo sadarbību ar citām valstīm “nosaka nacionālās intereses, nevis liberālo mediju spiediens”.
Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija uz “Politico” jautājumiem nav atbildējusi.
Krievija un Ungārija cita starpā vienojušās par nepieciešamību “lauzt negatīvo tendenci abpusējā tirdzniecībā”, ko radījušas Eiropas Savienības (ES) sankcijas pret Maskavu, kas noteiktas, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Vienošanās paver iespējas Krievijas uzņēmumiem īstenot Ungārijā projektus enerģētikas un ūdensapgādes jomās. Tā paredz sadarbību arī naftas, dabasgāzes un kodoldegvielas piegādēs.
Ungārija piekritusi izpētīt iespējas pastiprināt krievu valodas apgūšanu, piesaistot krievu skolotājus, kā arī akadēmiskās apmaiņas programmu paplašināšanu.
Puses apņēmušās veicināt apmaiņu arī sportā un cirka mākslā un vienojušās par sadarbības plānu 2026. un 2027. gadam.
Tomēr vienā no dokumentiem uzsvērts, ka tuvināšanās ar Krieviju nedrīkst būt pretrunā ar saistībām, ko Ungārija uzņēmusies kā ES dalībvalsts.
Tikmēr aģentūra “Bloomberg” otrdien ziņoja, ka 2025. gada oktobrī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam palīdzēt “jebkādā iespējamajā veidā” un nosaucis Ungāriju par pelīti blakus krievu lauvam.