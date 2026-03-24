Ainārs Šlesers
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Nu tad beidzot iznāca no skapja!” Aināra Šlesera publiskotais selfijs nokaitina tautu 2

LA.LV
9:55, 24. marts 2026
Stāsti Pieredze

Nedēļas nogalē ārpolitikas vērotājus pārsteidza interesanta ziņa – Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto gadiem ilgi informē savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu par Eiropas Savienības (ES) sanāksmju detaļām, vēstīja laikraksts “Washington Post”.

“Katrā ES sanāksmē jau gadiem ilgi Maskava būtībā bija pie galda”, pateicoties Ungārijas ministra ciešajām saitēm ar Lavrovu, laikraksts citēja vārdā neminētu Eiropas drošības amatpersonu. Sijārto regulāri “ES sanāksmju pārtraukumos zvanīja pa telefonu, lai sniegtu savam Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam “tiešraides reportāžas par apspriesto” un iespējamiem risinājumiem”, sacījis avots.

Kad Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis platformā “X” uz publikāciju norādīja Sijārto, Ungārijas ministrs “Washington Post” materiālu nodēvēja par “viltus ziņām”. Tā ir daļa no centieniem ietekmēt ungārus pirms aprīlī gaidāmajām vēlēšanām, apgalvoja ministrs.

Ziņai, ka “Orbāna cilvēki” informējuši Kremli par ES notiekošo, nevajadzētu būt pārsteigumam, savukārt norādīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Šīs ziņas kontekstā daudzu uzmanību pievērsa Aināra Šlesera rekcija sociālajos tīklos. Viņš publicēja kopīgu foto, kurā redzams kopā ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, un tekstu: “Man atšķiras ar Viktoru viedoklis par Ukrainu, bet es pilnībā atbalstu viņa realizēto politiku atbalstot Kristīgās vērtības, dabiskas ģimenes vērtības, daudzbērnu ģimenes, bērnu dzimstības veicināšanas politiku…!

Orbana labās attiecības ar ASV un prezidentu Trampu palīdzēs mainīt Eiropas Savienību, palīdzēs apvienot Eiropas patriotus, kuri mainīs visu Eiropu tā, lai kristīgās un ģimenes vērtības atkal būtu kā klintsakmens Eiropas pamatvērtībām!”

Šis A.Šlesera ieraksts izpelnījās diezgan plašu reakciju. Piemēram, Mārtiņš Staķis platformā “X” publicējis, kādi jautājumi viņam rodas, ieraugot šādu foto.

“Ko pārrunāja? Varbūt…

1. Šlesers prasīja Orbānam beigt bloķēt Ukrainas 90 miljardus?

2. Pauda sašutumu, ka Ungārija nopludina krieviem info par Eiropadomē runāto?

3. Dalījās ar personīgo pieredzi, kā kliegt par nozagtām vēlēšanām, kad esi tajās zaudējis?

4. Citi varianti?”

Komentētāji pie M.Staķa ieraksta par šo situāciju izsakās patiešām asi, taču netrūkst arī tādu, kas uzdod pretjautājumus M.Staķim.

“Orbānam ir tāda seja, it kā viņš uzzinātu, ka Šleseram Maskava maksā vairāk.”

“Smelas pieredzi, kā turpināt atbalstīt krieviju tā, lai Latvijā šim nekas (kriminālatbildība) par to ne nebūtu!”

“Nu tad beidzot iznāca no skapja, kremļa palaistuve.”

“Orbāns sola sadarboties ar ES, ja apsolīs nesūtīt vairs Aināru.”

“Šlesers pamanāms, iepretim drošajam zemessargam Staķim. Visa Rīga sū… peld. Un vēl dzirdēju, ka Šlesis nav uzmetējs.”

“Abi no partijas “krievija pirmajā vietā”.”

“Prasīja, kā sarkanos pleķus no sejas izārstēt.”

“Domāju, ka mēs latvieši izmirstam, jo tādu Staķu savairojies par daudz.”

“Saskaņoja instrukcijas no maskavas.”

Šī nav vienīgā diskusija soctīklos par šo tēmu! Arī Polittehnologs Mudiņš vaicā: “Kaut kur Eiropā laikam noticis Putina mauku salidojums.”

Arī šeit asu komentāru netrūkst

Elita Veidemane jautā: “Ainār, kas ar tevi? Kāda galvas kaite?”

Citi raksta: “Trekns un vēl treknāks.”

“Vai tiešām cilvēki ar veselo saprātu varētu rudenī nobalsot par šleseru?? Atjēdzieties tak!”

“Kuram putina palaistuve, kam īstens kristietis ar ģimeniskām vērtībām.”

“Jo tālāk, jo trakāk.”

“Divi kraukļi ar vienādiem knābjiem un vienu smadzeņu rievu…”

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.