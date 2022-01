Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs. Foto-LETA

Urbanovičs: Valdība atkal vēlas slēpties aiz “ārkārtas situācijas mūra” Ieteikt







Kad Covid-19 omikrona paveida vilnim ir risks krustoties ar dramatisku cenu lēcienu dzīvei visnepieciešamākajām lietām, valdība atkal vēlas aizslēpties aiz “ārkārtas situācijas mūra”, uzskata partijas “Saskaņa” līderis, Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs.

Paziņojumā presei Saeimas deputāts norāda, ka pašlaik politiskajā piedāvājumā atkal ir dažādi ierobežojumi un pienākumi, tomēr trūkst atbalsta un palīdzības pasākumu groza.

Politiķis atzīmē, ka pēc cilvēku izteikumiem var nojaust, ka no Valsts prezidenta Egila Levita Vecgada uzrunas visvairāk atmiņā palicis tas, ka tā tika teikta, sēžot zvilnī pie kamīna.

“No visiem TV redzētajiem valstu vadītājiem tikai Levits bija izvēlējies šādu pozu. Un vēl Anglijas karaliene. Tiesa, viņai ir labs arguments – ievērojama gadu nasta un vēsturiska privilēģija. Bet par Latvijas prezidentu tauta sprieda, ka jutusies pelnījusi, lai nupat dubultu algu saņemošais Levita kungs vismaz pagodinātu nodokļu maksātājus ar piecelšanos kājās,” pauž Urbanovičs.

Viņš atklāj, ka vienmēr vairījies kritizēt Valsts prezidentu, jo neatkarīgi no personālijām, kas šo amatu nes, tas ir Latvijas simbols, līdzīgi kā karogs vai himna. Tomēr pašlaik, dzīvojot tik sarežģītā laikā, valstij vajag ne tikai simbolu, bet arī līderi.

“Saskaņa” līderis uzsver, ka socioloģisko aptauju dati liecina, ka pilsoņu un prezidenta viedokļi nesaskan daudz būtiskākās lietās par svētku “anturāžu”.

“Un tas ir ļoti slikti mūsu demokrātijas sistēmā, kur tieši prezidentam vajadzētu būt līdzsvarotājam, kad valdošā koalīcija sāk piemirst par pienākumiem pret saviem pilsoņiem. Taču Levita personā nevis tauta, bet gan valdošā koalīcija ir ieguvusi sev pilnībā lojālu advokātu,” pauž Urbanovičs.

Viņš norāda, ka medijos valdošās koalīcijas politiķi izteikušies, ka uzskata, ka mērķēta palīdzība pašlaik nepieciešama ap 4% mājsaimniecību. Tomēr 2022.gadā Latvijā ir otrā zemākā minimālā alga Eiropas Savienībā. Pēc Urbanoviča sacītā, nabadzības riskam Latvijā ir pakļauta gandrīz ceturtā daļa valsts iedzīvotāju, un šī esot statistika no laika, pirms vēl elektrības, siltuma, pārtikas cena “uzkāpa debesīs”.

Saeimas deputāts pauž, ka jau pieminētajā uzrunā Valsts prezidents pareizi pieminēja, ka ikviens šajā grūtajā laikā, kad “dzīves pamatu ir saļodzījusi pandēmija”, ir pelnījis atbalstu. Tomēr atklāts aizvien esot jautājums par to, vai tā ir tikai skaista frāze, vai Levits kā līderis ir gatavs ar sev dotajām pilnvarām panākt, lai tā arī notiktu.

“Nupat kādā autoritārā valstī prezidents vienas nakts laikā iedarbināja visus iedzīvotāju sociālās aizstāvības mehānismus – no dziļām bailēm. Mūsu demokrātiskajai varai būtu jāpieņem šādi risinājumi nevis no bailēm, bet no izpratnes par grūtībām, kādas pašlaik ir vairumam Latvijas iedzīvotāju,” uzsver Urbanovičs.