Autors: Lelde Veinberga, TV24

Par to, vai Rīgā nepieciešams uzbūvēt mošeju, savu viedokli TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda kādreizējais Rīgas mērs, pašlaik Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Nils Ušakovs (Saskaņa).

“Ja cilvēki dzīvo pie mums ar cieņu pret mūsu tradīcijām, dzīvesveidu, tai skaitā, pirmkārt, valodu un visu pārējo, es uzskatu, ka ļaut viņiem arī aiziet uz savu baznīcu kā viņiem vēsturiski un kulturāli pieņemts, nav nekāda problēma,” saka EP deputāts.

N. Ušakovs norāda, ka pārliecinošs vairākums islāma ticīgo ir “fantastiski un labi cilvēki” un tā ir viena no lielākajām ticībām pasaulē. “Ir procenta daļa, kura uzvedas tā kā uzvedas un to mēs redzam. Šeit ir darbs nevis pašvaldībai cīnoties ar mošejām, bet atbildīgajiem dienestiem šos cilvēkus izķert un attiecīgi [nogādāt] uz lidmašīnu un uz mājām, bet ja cilvēki dzīvo godīgi, dara savu darbu, viņi ir daļa no mūsu sabiedrības, [bet] viņiem ir cita ādas krāsa un ticība, ierobežot viņus aiziet pie sevis uz baznīcu, es neredzu,” saka bijušais Rīgas mērs.

