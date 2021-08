Foto: Shutterstock

Uz patiesiem notikumiem balstīts romāns par ģimenes drāmu, kas satricināja Ameriku Ieteikt







Izdevniecība “Latvijas Mediji” nule laidusi klajā amerikāņu dižpārdokļu autores Līzas Vingeitas (Lisa Wingate) patiesos notikumos balstīto, The New York Times visvairāk pārdoto grāmatu topa romānu Nr. 1 ”Pirms mēs bijām jūsu” (Before we were yours). No angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska.

Sižeta pamatā ir Amerikas bēdīgi slavenais bērnu tirdzniecības skandāls, kurā Džordžija Tanna (Georgia Tann) no Memfisas dibinājusi bērnu adopcijas organizāciju un tās piesegā nolaupījusi un pārdevusi bērnus no trūcīgām ģimenēm turīgiem pircējiem visā valstī.

Romāns “Pirms mēs bijām jūsu” ir satriecošs un pacilājošs stāsts, kas katram no mums atgādina, ka dzīves ceļš mūs var novest visdažādākajās vietās, taču sirds nekad neaizmirst, kur esam piederīgi.

Kā jums radās ideja par grāmatas “Pirms mēs bijām jūsu” uzrakstīšanu?

Kādu vakaru, kad biju nomodā, strādājot pie citas grāmatas materiāliem, fonā skanēja televīzijas raidījums, kurā tika iztirzāts briesmīgais Džordžijas Tannas noziegums. Mani šokēja Džordžijas tīkla darbības joma, viņas skarto dzīvību skaits, nežēlības un alkatības traģiskās sekas.

Es prātoju, kas motivē šādu cilvēku. Kā tik daudzus citus – tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus, labklājības darbiniekus, tiesu darbiniekus, aprūpētājus – varēja piespiest piedalīties vai vismaz pievērt acis uz tik daudzu bērnu nolaupīšanu un ļaunprātīgu izmantošanu?

Kā aptuveni pieci simti bērnu varēja vienkārši pazust no Džordžijas dibinātās bērnu patversmes Tenesī, neizmeklējot viņu atrašanās vietu un iespējamos nāves gadījumus? Kā parasti cilvēki varēja neuzdot jautājumus, sastopot avīzēs Džordžijas reklāmas ar bērnu piedāvājumu kā “Ziemassvētku dāvanas” vai “Jūsu bērns pēc pieprasījuma”!

Cik ilgi jūs strādājāt pie šīs grāmatas, un vai grāmatas rakstīšanas gaitā tika veikti kādi pētījumi?

Stāsts tika padziļināti pētīts. Es izmantoju visu, ko varēju atrast par Tenesī bērnu mājas biedrību (Tennessee Children’s Home Society) Memfisā un par Džordžiju Tannu.

Televīzijas kanāls Discovery sniedza noderīgu informāciju un attēlus. Adopcijas skandāla izpētē īpaši noderēja vairākas grāmatas, tostarp Lindas Ostinas un Barbaras Raimondas.

Pavadīju laiku Memfisā, pētot vietas, apmeklējot upes muzeju un bibliotēku, iedziļinoties universitātes fotoarhīvos, kā arī runājot ar cilvēkiem, kuri atcerējās šo skandālu.

Romānā “Pirms mēs bijām jūsu” ir vairākas sižeta līnijas. Vai ir sarežģīti rakstīt vairāku sižetu stāstu?

Ir diezgan sarežģīti līdzsvarot vairākas sižeta līnijas un dažādus laika posmus. Šāds sižets ietilpst dubulta darba un dubulta riska kategorijā.

Ir divreiz vairāk pētījumu, taču arī es kā autore atklāju divtik interesantu, vēsturisku faktu, neatbildētu jautājumu un gandrīz aizmirstas vēstures detaļas.

Manuprāt, lielākais izaicinājums bija abu stāstu līdzsvarošana, nodrošinot, ka abi pilnībā apmierina un ka vēsturiskais stāsts kalpo mērķim mūsdienu varoņu dzīvē.

Jūs esat uzrakstījusi 30 grāmatas 15 gadu laikā, paralēli audzinot bērnus. Kā jums tas izdevās?

Man vienmēr ir paticis rakstīt, taču nopietni rakstniecībai es pievērsos, kad biju beigusi augstskolu, apprecējusies un uzradās bērni.

Es sarakstīju un pārdevu vairākus mazos darbus, vienlaikus mainot autiņbiksītes, izbrīvējot laiku starp bērnu diendusu un rotaļu laukumiem. Un, kad bērni bija paaugušies, starp futbola treniņiem, palīdzot pildīt mājas darbus un citās ikdienišķās māmiņu situācijās.

Taču es vienmēr esmu vēlējusies rakstīt grāmatas, kuras kaut ko nozīmē, tādas grāmatas, kas padziļināti pēta cilvēku dvēseli.

“Spēcīgs stāsts par ģimeni, māsām, noslēpumiem – glabātiem un atklātiem. Man ļoti patika šī grāmata. Esmu šokā par patiesajiem nozieguma elementiem, bijībā par šī stāsta varoņiem, kuriem, šķiet, ir nemirstīga dvēsele,” tā New York Times bestselleru autors Džeimijs Fords.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit: https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/1281