Uzmanies – virsraksti mēdz maldināt! Daži atklājumi tīmekļa klejojumos







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Laba šī sērfošanas nodarbe vispasaules tīmeklī – www. Interesanta. Izglītojoša. Mājsēdes laiku tīkami īsinoša. Epidemioloģiski droša – pat masku nevalkājot…

Bet inficēties te tomēr iespējams. Nē, ne jau ar omikronu. Ar paviršu, tendenciozu, nepilnīgu informāciju. Lūk, divi pagājušas nedēļas medību piemēri.

Drošākais auto Eiropā ir “Subaru Outback”

Tā apgalvo kāda visai populāra interneta vietne. Avots – paša portāla redakcija.

“”Subaru Outback” ir drošākais jaunais auto Eiropā. Ar 88,8 procentiem no 100 iespējamiem punktiem japāņu krosovers ieguvis augstāko novērtējumu no visiem “Euro NCAP” testētajiem jaunajiem transportlīdzekļiem pēdējo divu gadu laikā. “Outback” ieguva vislielāko punktu skaitu visās transportlīdzekļu klasēs gan palīdzības sistēmām (95 procenti), gan neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem (84 procenti). Novērtējums par pieaugušo pasažieru aizsardzību sasniedza 88 procentus, par bērnu drošību – 89 procentus.”

Lasu un tāda šaubiņa uzmācas – vai tiešām “Outback” visus tik pārliecinoši pārspējis? Eju uz NCAP mājas lapu un redzu sekošo – “Subaru” nav labāks par “Nissan Qashqai” ne vadītāja, ne pasažieru aizsardzībā. Pirmajā rādītājā tas zaudē vēl kādam desmitam konkurentu. Otrajā tikai par nieka procentiņu pārspēj pavisam maziņo “BMW ix” un par diviem “Renault Kangoo”.

Labs, protams, no fiziskas drošības viedokļa ir “Outback”. Bet piešķirt tam vispārāko titulu “drošākais” tomēr nav godīgi. Vidējo četru drošības rādītāju augstāko procentu šīs ziņas sacerētāji (tā vien ož pēc kādas centīgas reklāmas aģentūras) izspieduši, pateicoties 95% tā saukto uzlaboto vadītāja palīdzības sistēmu (ADAS) rezultātos, kur “Subaru Outback” esot izcēlies ar vislabāko (atkal meli – tāds pats rezultāts ir “Qashqai”) sniegumu.

“Outback” ceturtā paaudze, izstrādāta, balstoties uz “Subaru” pētījumu un attīstības darbu 30 gadu garumā, tiešām ir digitāli varena. Uzlabotā “Eyesight” sistēma ietver ne tikai avārijas bremzēšanas sistēmu ar sadursmes brīdinājumu un krustojuma funkciju, bet arī pirmo reizi izvairīšanās palīgu ar aktīvo stūrēšanas funkciju, kas palīdz droši izvairīties no šķēr­šļiem.

“Eyesight” kompleksā arī joslas uzturētājs un aktīvā joslu novirzīšanas brīdinājuma sistēma, kas papildus joslu marķējumam atpazīst arī dabiskās robežas, piemēram, zālienu. Citi “Eyesight” komponenti ir palīgsistēma braukšanas sākšanai kalnā, ceļa zīmju atpazīšana ar inteliģento ātruma ierobežotāju, kas salīdzina jūsu ātrumu ar ceļa zīmēm, kā arī aizmugurējā avārijas bremzēšanas sistēma, kas brīdina par sadursmēm, braucot atpakaļgaitā.

Vārdu sakot – drošs auto. Tāpat kā “Hyundai Tucson”, “Toyota Yaris Cross”, “Škoda Fabia” un citi piecas zvaigznes saņēmušie (testu rīkotāji nelieto vidējo procentpunktu rezultātu). Drošs. Bet tituls “drošākais” ir patvaļīgi piesavināts un maldinošs. Digitālo asistentu pārpilnība ne visiem pilotiem nepieciešama. Un ir dārga. Labi stūrēts “Dacia Sandero” (divas zvaigznes) arī ir drošs.

Sērfojam tālāk.

Latvijā 2035. gadā 29 procenti visu automobiļu būs elektriskie!

Tā paziņo cits portāls. Mazāk populārs. Bet arī tūkstošu zinātkāro lasīts.

Trešā daļa tik drīz jau elektriska?! Ohoho!

Rokam dziļāk. Šoreiz publikācijā ir nosaukts datu avots. “Confused.com”. Pamatīga apdrošināšanas kompānija Apvienotajā Karalistē, kura savu klientu objektīvai informēšanai veic vērienīgus pētījumus. Arī par autoparku attīstības tendencēm Anglijā un Eiropā.

Veram vaļā. Un lasām – “Almost one in three new cars registered in Latvia will be electric by 2035.” Nu reče, nu. Tiešām būs trešdaļa EV. Tikai ne “visu automobiļu”, kā trekni izcēluši steidzīgie un sensāciju kārie tulkotāji un sabiedrības informētāji, bet trešdaļa no reģistrētiem jaunajiem. Tātad – pat ja optimistiski pieņemam, ka 13 gados jaunu auto tirgus Latvijā trīskāršosies (sasniegs tātad kādus 50 000 gadā), ievestu jaunu elektrisko skaits 2035. gadā būs – 15 000… Bet kopējais autoparks – jau tuvs miljonam. Un (mana prognoze) joprojām – vidēji vecāks par 10 gadiem. Tātad – milzīgs iekšdedzes pārsvars saglabāsies. Vēl ilgi saglabāsies – skaļu virsraksteļu plivināšana nelīdzēs.

Un arī tas prognozētais jauno EV īpatsvars mūsu Latvijai uz patiešām šajā jomā veiksmīgo kaimiņu fona nemaz nav tik slavējams (dati – “www.confused.com”).

Noslēgumā vienkāršs padoms sev un citiem informācijas medniekiem. Tīmekļa virsrakstos apgalvoto pārbaudām! Neesam slinki – pameklējam pirmavotus, citas publikācijas par šiem tematiem. Salīdzinām. Savstarpēji papildinām. Un tikai tad pieņemam. Vai noraidām.