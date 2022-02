Kāpēc vienā nedēļā tik daudz negadījumu, kuros iesaistīti maršruta autobusi? Visa kustība ir par ātru slidenam laikam. Otrs, augstie uzbērumi un dziļie grāvji! Foto: VUGD

"Pie mums Latvijā ir daudz "tankā braukšanas" cienītāju." Par ātrumu, grāvjiem un nenotīrītiem stikliem







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Diemžēl satiksmes negadījumu statistika joprojām ir vidējo līmeni pārsniedzoša.

Lūk, LETA ziņas:

31.01.2022. 08:31 Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši seši cilvēki.

30.01.2022. 10:04 Automašīnai iebraucot aizsargbarjerā, mirusi pasažiere.

09:44 Aizvadītajā diennaktī Latvijā avarējuši divi autobusi.

07:10 Papildināta – Futbola klubs RFS atceļā no Helsinkiem iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā. 28.01.2022. Avārijās Latvijā ceturtdien cietuši divi gājēji.

27.01.2022. 08:50 Avārijā Latgalē cietuši trīs cilvēki.

26.01.2022. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši septiņi cilvēki.

25.01.2022. Avārijās Rīgas reģionā pirmdien cietuši četri cilvēki.

Edgars Zaķis. Foto: no privātā arhīva

Ko darīt? Padomdevēja lomu šoreiz uzticu profesionālim – Valmieras autobusu parka šoferim Edgaram Zaķim. “Nebiju tā citus gadus ievērojis, ka pie mums Latvijā ir tik daudz “tankā braukšanas” cienītāju.

Tagad, kad gaisa temperatūra tik ļoti lēkā no plusiem uz mīnusiem, ļoti daudz braucēju dodas ceļā, izskrāpējuši vien mazu lūciņu priekšējā stiklā. Gatavie tankisti!

Un, kad stāvlaukumā, tīrot savu mašīnu, vien sadzirdu, ka kāds aizbrauc logu slotiņām šļūkājot pa uz stikla uzsalušo ledu, villa gaisā!

Domāju, ka tāds nenotīrīts stikls ir bīstamāks par kupenu uz jumta! Bet ir vienkārši paņēmieni, kas palīdz tādu apsarmojumu mazināt.

Paņēmieni tīrākam stiklam

Brauciena beigās izlej no vanniņām / paklājiņiem sniegūdeni, ja vakarā aizmirsi, no rīta vismaz nodauzi un nopurini ledu no šiem paklājiņiem. Citādi, mašīnai uzsilstot, šis viss mitrums būs uz mašīnas stikliem jau no iekšpuses.

Vakarā apklāj vējstiklu ar tām paredzētu pārklāju. Pats savu auto priekšējos stiklus esmu apstrādājis ar ūdeni atgrūdošu līdzekli (“TurtleWax Rain Repellent”). Tas neļauj arī ledum un sarmai “piekosties” pie stikla, un tīrīšana ir viegla un ātra. Salona gaisa filtrs būtu pirms ziemas jānomaina, tas ļaus lielākai svaiga gaisa masai tikt salonā un efektīvāk nožāvēs stiklus.

Un vēl tāda, jau nopietnāka problēma. Nedarbojas pareizi salona ventilācijas sistēma. Mūsdienu auto klapītes vairs netiek raustītas un stumdītas ar trosītēm vai stiepņiem. Režīmu regulators ir vien elektrisks slēdzis, lūciņu atvēršanu veic elektromotoriņi, un tie mēdz “nomirt” klusējot. Šis no paša pieredzes. Tad nu darbiņš darāms jau servisā.

Nodauzi sniegu no savu apavu zolēm, pirms iecel kājas salonā! Ja gaisa temperatūra, noliekot auto uz ilgāku stāvēšanu, ir jau krietni zem nulles, atver durvis un kādas minūtes ļauj salonam atdzist un izvēdināties. Arī tas mazinās mitrumu salonā, līdz ar to sarmu stiklu iekšpusē. Nu un dvielīti / lupatiņu, ar kuru visu dienu esi trenkājis mitrumu pa stikliem, vakarā paņem un izžāvē mājā…

Ļoti trāpīgi liekas pieredzējuša motobraucēja ieteikumi: pirms dodies ceļā, pārliecinies, vai tu un tavs auto ir šim konkrētajam braucienam gatavs (vienkārši prātā pārliec, kas varētu būt šajā ceļā vajadzīgs un vai tas tev ir). Svarīgākais: ceļā tu nedrīksti nevienu pārsteigt! Ne sevi, ne savu auto, ne kādu citu uz ceļa!)

Par autobusu avārijām

Vakar, sēžot mierīgā rezervē, netīšām veicu kolēģu aptauju: kāpēc vienā nedēļā tik daudz negadījumu, kuros iesaistīti maršruta autobusi? Un secinājums nepielūdzams – ātrums! Kādreiz braucām Valmiera–Rīga 2:30, bet tagad tas ir 2:10. Līdz ar to vidējais ātrums ir lielāks. Tikai neko nelīdzētu, ja tagad tikai busi sāktu braukt lēnāk.

Visa kustība ir par ātru slidenam laikam.

Otrs, augstie uzbērumi un dziļie grāvji! Nav iespējams vienkārši iebraukt pļavā. Tie busi apgāzās jau grāvja kantē… Tādēļ saku savās “uzrunās” pasažieriem braucienu sākumā: “… bet ceļā neesam mēs vien. Reizēm var izveidoties situācija, kad pat ar jaunu autobusu un profesionālu autovadītāju var izrādīties nepietiekami!

Tādēļ es jums atgādinu un lūdzu – lietojiet drošības jostas un piesprādzējieties katru reizi, kad dodaties ceļā ar autobusu! Šajā autobusā drošības jostas ir katrai sēdvieta, un katrā sēdvietā tās ir arī jālieto! Paldies, un veseli braukuši!”