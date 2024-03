Uzņēmējs Auziņš: “Ja zviedri pēc 200 gadiem paziņo, ka viņi iziet no neitralitātes, tad tam ir pamats” Ieteikt







“Ja zviedri pēc 200 gadiem paziņo, ka viņi iziet no neitralitātes, tad iedomājaties, ko tas nozīmē?! Tad ir pamats, es domāju gan. Tā ir valsts, kas visu līdz pēdējam izdomās,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja uzņēmējs un aktieris Ivars Auziņš, diskutējot par aktuālo ziņu, ka Zviedrija ceturtdien, 7.martā, kļuva par 32.NATO dalībvalsti.

Reklāma Reklāma

“Mēs ar zviedriem strādājam, tā ir ļoti skurpuloza, pedantiska, kārtīga nācija. Tur viss ir izdomāts, un, ja viņi kaut ko tādu izdara, tas nozīmē, ka tam ir pamats,” uzskata Auziņš. “Karš 2024.gadā, kas iesākās 2022.gadā, joprojām ir Eiropas centrā – tas ir kaut kas neiedomājams! Tas barbarisms ir neiedomājams. Mēs nekam tādam nebijam gatavi, nu tāpēc tas droši vien ir. Skatīsimies…Tā ir laba ziņa, protams,” tā par Zviedrijas pievienošanos NATO dalībvalstu aliansei atzina aktieris un uzņēmējs Auziņš.

Tāpat Auziņš uzsvēra, ka mēs “pazīstam kaimiņu” – Krieviju. “Viņš saprot, kas ir vara, ko nozīmē spēks. To laikam pateica vienā raidījumā viens no Latvijas foršajiem uzņēmējiem, ka Krievijas vēsturē tā nekad nav uzbrukusi stiprākai vai līdzvērtīgai valstij. Nekad vispār vēsturiski! Tas nozīmē, ka viņa [Krievija] gaidīs kādus vājākus…Ja alianse būs stipra, tad ļoti labi! Turēsim īkšķus, lai [NATO] panti strādātu, par ko te visi cepās,” komentēja Auziņš TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par Zviedriju, kas kļuvusi par 32.NATO dalībvalsti.

Jau vēstīts, ka Zviedrija ceturtdien, 7.martā, kļuva par 32.NATO dalībvalsti, paziņojis ASV Valsts departaments. Valsts departamenta oficiālajā paziņojumā teikts, ka Ziemeļatlantijas līguma protokols par Zviedrijas Karalistes uzņemšanu ir stājies spēkā.

Zviedrijas pievienošanās aliansei nozīmē to, ka visas pārējās dalībvalstis, tajā skaitā arī ASV, ir apņēmušās to aizstāvēt uzbrukuma gadījumā. Zviedrija un Somija lūdza tās uzņemt NATO 2022.gada maijā, atsakoties no ilgstoši uzturētās neitralitātes politikas.

Šāds lēmums tika pieņemts, reaģējot uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā.

Somija par alianses locekli kļuva jau 2023.gada aprīlī, taču Zviedrijas uzņemšanu aizkavēja Turcija un Ungārija, kas ilgstoši vilcinājās ar uzņemšanas protokola ratifikāciju.