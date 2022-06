Pirms UEFA Nāciju līgas sākuma Dainis Kazakevičs (pa labi) ar asistentu Marianu Paharu ir labā noskaņojumā. Foto: LFF

Uzvarēt pastarīšu līgā Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlasei UEFA Nāciju līgas D divīzijā uzdevums būs tikai viens – uzvarēt grupā. Tam būs divi bonusi – pirmkārt, pacelties uz C divīziju, otrkārt, iegūt iespēju nokļūt “play off” spēlēs par vietu 2024. gada Eiropas čempionātā. Šodien 19.00 pirmā spēle Rīgā pret Andoru, vēl kvartetā Moldova un Lihtenšteina.

Treneris apmierināts

Latvijas izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs pirms šīm spēlēm atzīmēja, ka neatceroties, kad situācija ar spēlētājiem bijusi tik pozitīva, jo ierindā ir gandrīz visi labākie. Savainojuma dēļ iztrūkst vārtsargs Roberts Ozols, tāpat pussargi Mārtiņš Ķigurs un Vladislavs Fjodorovs. Kandidātu sarakstā šoreiz nav Dani­ela Ontužāna, kurš aizvadījis pirmo pilnvērtīgo sezonu pieaugušo futbolā. Divdesmit divus gadus vecais pussargs “Freiburg II” rindās, Vācijas pēc spēka trešajā līgā, piedalījās 22 spēlēs.

Visticamākais, šajās jūnija spēlēs pirmo lielāko pieredzi valstsvienībā iegūs “Valmieras” vārtsargs Rihards Mat­revics, kurš virslīgas līderes vārtos darbojas ļoti pārliecinoši un tikai iepriekšējā kārtā pret “Liepāju” (3:1) pārtrūka viņa sešu sauso spēļu sērija. Grūti iedomāties labāku situāciju, kad dot iespēju 23 gadus vecajam vārtsargam, jo skaidrs, ka šoreiz bumba vairāk būs otrā laukuma galā. Latvijas izlasē viņš debitēja martā ar 45 minūtēm spēlē pret Azerbaidžānu (1:0). Pieredzējušais Pāvels Šteinbors šogad “Jagiellonia” vārtos Polijā stājies tikai vienā spēlē.

Galvenais uzdevums gulsies uz uzbrukuma grupas spēlētājiem, un te aina cerīga – Vladislavs Gutkovskis Polijas vicečempiones Čen­stohovas “Rakow” labā pēdējās septiņās spēlēs guva piecus vārtus, Robertam Uldriķim liels spēles laiks Nīderlandes “Cambuur” un sezonas noslēgumā četros mačos divi precīzi sitieni. Dāvis Ikaunieks pēc pliekana iepriekšējā gada “Liepājā” regulāri tiek Čehijas komandas “Jablonec” sastāvā un sezonu noslēdza ar gūtiem vārtiem. “Valmieras” kapteinis Raimonds Krollis guvis vārtus septiņās spēlēs pēc kārtas.

Solis uz priekšu

FIFA rangs Latviju liek uzskatīt par D divīzijas A grupas favorīti – 135. vieta, tikmēr Andora ir 153., Moldova 180., bet Lihtenšteina – 192. pozīcijā. Ar šā vakara pretinieci Andoru iepriekšējos gados nācies spēlēt bieži, un par pagaidām pēdējo tikšanos 2020. gada rudenī ir labas atmiņas (5:0), bet pirms tam bija murgs – trīs 0:0 pēc kārtas. Pirms diviem gadiem konkurencē ar Fēru Salām, Maltu un Andoru Latvija grupā pamanījās palikt trešajā vietā. Dainis Kazakevičs uzskata, ka šobrīd komanda ir krietni gatavāka kvalitatīvam futbolam. Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā pagājušajā gadā apliecināja, ka sperts solis uz priekšu, pret Gibraltāru divas 3:1 uzvaras, tiesa, abos mačos Latvija atradās grūtā situācijā, taču otrajā puslaikā spēja no tās izkļūt.

Pirmajā Nāciju līgas turnīrā 2018. gadā lielais burkāns visām pastarītēm bija tas, ka D divīzijas uzvarētāja ieguva ceļazīmi uz 2020. gada Eiropas čempionātu. Pēc tam formāts tika mainīts (no 16 komandām vājākajā divīzijā palika vien septiņas) un bonuss samazināts. Šoreiz caur Nāciju līgu var iegūt vietu 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas “play off” turnīrā (tajā kopumā piedalīsies 12 izlases, sadalot trīs ceļazīmes). Lai to izdarītu, Latvijai jāuzvar savā grupā un ar labākiem rādītājiem kā B grupas trio (Malta, Igaunija, Sanmarīno) pirmajai vietai. Tāpat jāizpildās vēl vienam nosacījumam, no kuriem reālākais ir, ka caur ierasto kvalifikācijas turnīru Eiropas čempionātā iekļūs vismaz 12 no 15 A divīzijas komandām (Vācijai kā “Euro 2024” rīkotājai par ceļazīmi nav jācīnās).

Rezultatīvs sniegums

Uzbrukumā šosezon produktīvs ir Jānis Ikaunieks, kurš ar astoņās spēlēs četriem gūtiem vārtiem ir Somijas čempionāta līderes Kuopio “KuPS” otrs rezultatīvākais spēlētājs. Pēc divu maču izlaišanas savainojuma dēļ iepriekšējos divos 27 gadus vecais pussargs piedalījās un pret niknāko sāncensi “HJK” nospēlēja visu maču (0:0). “Gribējām mājās dabūt trīs punktus, spēle bija līdzīga. Joprojām esam viņiem priekšā tabulā, tāpēc kopumā ir labi. Mērķis ir uzvarēt čempionātā, domāju, ka būs grūti, bet, ja spēlēsim savu spēli, tad ir visas iespējas. Budžets viņiem ir lielāks, bet manā skatījumā esam favorīti,” “Latvijas Avīzei” sacīja Jānis Ikaunieks. “Ar savu sniegumu esmu apmierināts, statistika varēja būt vēl labāka, ja dažās epizodēs nospēlētu veiksmīgāk, meistarīgāk.”

Nāciju līgā Jānis Ikaunieks negaida neko citu kā pirmo vietu, bet komanda noskaņojas, ka Andoru ar pusi spēka nevar uzvarēt: “Nebūs pastaiga, aizsargāties viņi māk. Spāņu asinis ir blakus, un kaut ko var izveidot. Martā andorieši izcīnīja divas uzvaras (1:0 pret Sentkitsu un Nevisu un Grenadu), taču mums jāuzbrūk un jāuzvar. Par viņu spēles stilu neuztraucos, zinām, kā viņi spēlēs, un esam tam gatavi, uz provokācijām netaisāmies reaģēt. Jānomierina pašiem sevi, jāļauj viņiem iztrakoties. Centīsimies dominēt un uzvarēt.”

Futbols. Latvijas spēles jūnijā

UEFA NĀCIJU LĪGA

* 3.06. Latvija – Andora

* 6.06. Latvija – Lihtenšteina

* 10.06. Moldova – Latvija

* 14.06. Lihtenšteina – Latvija