Izmēģinājumu laikā Pļeseckas poligonā eksplodējusi Krievijas starpkontinentālā ballistiskā raķete “Sarmat”, ar kuru ļoti lepojās un Rietumiem regulāri draudēja Krievijas diktators Vladimirs Putins. Neveiksmīgais palaišanas gadījums ir satraucis Krievijas propagandu.

Kā ziņo izdevums “Dialog”, ietekmīgais Krievijas propagandists Romanovs ir paudis skarbu vērtējumu par notikušo incidentu.

Viņš atgādināja, kā Krievijas vadība lepojās ar “Sarmat”, dēvēja to par “superieroci”, draudot to izmantot pret Rietumiem.

Vēl nesen Krievijas Valsts domes vadītājs Vjačeslavs Volodins par aicinājumu ļaut izmantot tālas darbības rādiusa raķetes Krievijas teritorijā piedraudēja Eiropas Parlamenta deputātiem, solot, ka Krievijas raķete sasniegs Strasbūru trīs minūšu laikā.

Romanovs nosauca Krievijas amatpersonu paziņojumus par tukšu lielību, apsūdzot viņus bezspēcībā.

“Es papildināšu – (lidos uz Strasbūru – red.), ja tā varēs izkļūt no šahtas. Pēc izlielīšanās ir jāseko darbībai, citādi visi sapratīs, ka tie, kas lielās, ir tikai (meļi – red.). Un sāks šaut ar savām raķetēm pa Krievijas teritoriju,” rakstīja propagandists.

Jau vēstīts, ka Krievijā neveiksmi cietis jaunās starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Sarmat”, kas spēj nest kodolieroču lādiņus, izmēģinājums.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.

As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa

— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024