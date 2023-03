Vācijā aizliedz “Waze” navigāciju pat līdzbraucējiem: kā tad atrast pareizo ceļu?

Vācija arī mobilo telefonu lietotnes, kas informē par radaru vai policijas atrašanās vietu, interpretē kā fotoradaru detektorus, kurus lietot ES ir aizliegts, un regulē tikpat stingri – arī tad, ja tos izmanto pasažieri. Foto: Dean Drobot/SHUTTERSTOCK

Iesēsties mašīnā un ieslēgt “veiziņu” Latvijā ir ikdienišķa lieta. Pat ja ceļš ir zināms – tomēr drošāk paskatīties, kur šobrīd sastrēgumi, kur ceļu remonti, kur varbūt avārija. Taču, ja plānojat braucienu uz Vāciju, tad labāk “Waze” atstāt neieslēgtu, jo lietotnes lietošana braukšanas laikā ir sodāma. Arī tad, ja pie stūres ir kāds cits.

Grēka auglis – radaru detektors

Vācijā, tāpat kā Latvijā un daudzās citās ES valstīs, fotoradaru detektori ir aizliegti. Taču Vācija arī mobilo telefonu lietotnes, kas informē par radaru vai policijas atrašanās vietu, interpretē kā fotoradaru detektorus un regulē tikpat singri – arī tad, ja tos izmanto pasažieri.

Saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes likuma 23. pantu autovadītājiem nav atļauts izmantot vai nēsāt līdzi jebkādu tehnisku ierīci, kas paredzēta satiksmes uzraudzības pasākumu norādīšanai vai traucēšanai. Tas nozīmē, ka mobilās lietotnes, kas uzrāda radaru vai policijas atrašanās vietu, vai automašīnas braukšanas ātrumu, braukšanas laikā nav atļauts izmantot.

Tiesa neatceļ sodu

Līdz šim autovadītāji izmantoja robu likumā, kas konkrēti atrunāja tikai paša autovadītāja rīcību. Ja mobilais telefons rokās bija pasažierim, tad no soda policijas kontroles gadījumā parasti varēja izvairīties. Taču pirms pāris nedēļām Karlsrūes Augstākā apgabaltiesa nolēma, ka ātruma mērierīču lietotne ir aizliegta arī tad, ja to pārvalda pasažieri.

Tiesa šo jautājumu izskatīja, jo kāds 64 gadus vecs vīrietis no Reinas-Nekares apgabala bija pārsūdzējis sev uzlikto 100 eiro naudas sodu. To viņš bija saņēmis par to, ka viņa pasažiere bija atvērusi brīdinājuma lietotni. Tomēr Karlsrūes tiesa vīrieša apelācijas sūdzību noraidīja. Tādējādi Vācijā tika radīts juridisks precedents, kuram tagad, visticamāk, sekos arī citas tiesas.

Vai tas nozīmē, ka, iebraucot Vācijā, nepieciešams izdzēst “Waze” vai līdzīgas lietotnes? “Viedtālrunī var būt saglabāta jau instalēta brīdinājuma lietotne, taču tā nedrīkst būt darba gatavībā,” skaidro krimināltiesību un satiksmes tiesību advokāts Uve Lenhards. Satiksmes kontroles gadījumā lietotne “darba gatavībā” nozīmē, ka tā ir aktīva.

Piemēram, 2015. gadā Celles Augstākā apgabaltiesa nolēma, ka aizliegums ir pārkāpts, “ja autovadītājam braukšanas laikā līdzi ir darbam gatavs mobilais tālrunis, kurā ir instalēta ātruma kontroles lietotne, un šī lietotne braukšanas laikā ir atvērta”. Šādā gadījumā jārēķinās ar naudas sodu, bet personām ar Vācijas tiesībām – papildus vienu soda punktu. Klasisko antiradaru gadījumā policijai ir tiesības tos konfiscēt un pat iznīcināt, taču tas neattiecas uz viedtālruņiem, jo tie primāri pilda citas funkcijas.

Iesaka izmantot “tīras” lietotnes

Vai policijai ir tiesības pieprasīt uzrādīt telefonu, lai pārbaudītu aktīvās lietotnes? Ja nav pamatotu aizdomu par pārkāpumu, policija nedrīkst vienkārši konfiscēt un pārmeklēt jūsu mobilo tālruni. Ja viņi to pieprasa, teorētiski jums ir iespēja atteikties. Taču, ja policijai, kontrolējot satiksmi, ir pamatotas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, autovadītājiem un pasažieriem ir jāļauj pārbaudīt savi vied­tālruņi. Atteikšanās gadījumā policija var vērsties tiesā un nepatikšanas var izvērsties plašākas.

Un kā atrast pareizo ceļu, braucot pa Vāciju? Vai tiešām jāatgriežas pie veco laiku atlokāmajām kartēm? Nē, “tīras” navigācijas ierīces ir atļautas. Arī “Google Maps” ir atļauts lietot, jo stingrās likuma interpretācijas dēļ “Google” Vācijas teritorijā ir deaktivizējusi funkcijas, kas uzrāda radarus un aktuālo braukšanas ātrumu.

Jebkurā gadījumā, pirms plānot ceļojumu uz ārzemēm ar automašīnu, ir ieteicams savākt visu informāciju par attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumu īpatnībām. Radaru brīdinājuma lietotnes ir aizliegtas ne tikai Vācijā, bet, piemēram, arī Šveicē, savukārt Itālijā un Austrijā šāda aizlieguma nav.