Foto-LETA/AFP

Vācijā pērn reģistrēts lielākais patvēruma lūgumu skaits kopš 2017.gada







Vācijā pērn reģistrēts lielākais patvēruma lūgumu skaits kopš 2017.gada, liecina Federālās migrācijas un bēgļu pārvaldes (BAMF) jaunākie dati.

2021.gadā Vācijā iesniegti 190 800 lūgumi piešķirt patvērumu.

Aptuveni 148 000 no šiem pieteikumiem iesnieguši ārvalstnieki, kas pirmo reizi piesakās patvērumam Vācijā. Tas ir lielākais skaits kopš 2018.gada.

Aptuveni 17,5% no šiem 148 000 cilvēku ir bērni, kas jaunāki par gadu un ir dzimuši Vācijā.

Iekšlietu ministrijas dati liecina, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas lūguši patvērumu Vācijā, ir no Sīrijas. No šīs valsts ir vairāk nekā 70 000 patvēruma lūdzēju. Līdzīga situācija bijusi arī iepriekšējos gados.

Pērn pieaudzis arī patvēruma lūdzēju skaits no Afganistānas, kas skaidrojams ar talibu režīma nākšanu pie varas šajā valstī. 2021.gadā Vācijā lūguši patvērumu vairāk nekā 31 000 afgāņu.

2020.gadā Vācijā tika reģistrēti aptuveni 122 000 patvēruma lūgumi, bet Iekšlietu ministrija norādīja, ka salīdzināt aizvadīto divu gadu datus nav lietderīgi, jo jāņem vērā Covid-19 dēļ noteikto ceļošanas ierobežojumu ietekme.

2017.gadā Vācijā patvērumu lūdza vairāk nekā 222 600 cilvēku.