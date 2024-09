Vācijas politiķe Zanda Martens: Ja pie varas nāktu tāda partija kā “AfD”, tas nozīmētu beigas ES un palīdzībai Ukrainai Ieteikt







“Iespaids par Vāciju ārvalstīs joprojām ir drusku labāks, nekā tā aktuālā situācija tik tiešām ir,” tā TV24 raidījumā “Globuss” sacīja Bundestāga deputāte (Vācijas Socialdemokrātiskā partija SPD) un juriste Zanda Martens, diskutējot par aktualitātēm Vācijas politikā, tostarp par Vācijas eiroskeptiķu partijas “Alternatīva Vācijai” (AfD) pārliecinošo uzvaru Tīringenes landtāga vēlēšanās 1.septembrī.

Politiķe Zanda Martens turpināja paust viedokli, sakot, ka gadījumā, ja pie varas Vācijā nāktu tāda partija kā “AfD”, tad pirmais ko tā darītu – skatītos uz savām nacionālajām interesēm. “Tas nozīmētu beigas Eiropas Savienībai (ES), beigas palīdzībai Ukrainai un beigas arī citiem sociālajiem pakalpojumiem, kas tieši nāk par labu cilvēkiem, kuriem nav tik lieli ienākumi,” atzina Vācijas politiķe TV24 raidījumā “Globuss”.

“Tas ir tieši tas paradokss šajā situācijā, ka tie cilvēki, kuri varbūt ir nabadzīgāki un kuriem ir sajūta, ka politiķi nedomā par viņiem, ar katru gadu ir arvien sliktāk, bet tā rezultātā viņi ievēl partiju, kas Bundestāgā balso pret minimālās algas palielināšanu, negrib pacelt nodokļus miljonāriem… Respektīvi, ievēl partiju, kura ir gatava īstenot, tieši propagandēt politiku, kas ir diametrāli pretēja nabadzīgākās sabiedrības daļas interesēm,” skaidroja Zanda Martens.

“AfD” nonākšana pie varas, pēc politiķes domām, “nodarītu kaitējumu Vācijas ārpolitikai” un tās statusam visu valstu acīs. “Līdz ar to tas ir drauds ne tikai cilvēkiem šeit uz vietas Vācijā, bet arī mūsu sadarbības partneriem un cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no tā, ka mēs – Vācija – tomēr bagāta valsts ļoti daudz ko palīdzam un atbalstām,” piebilda Vācijas partijas “SPD” politiķe.

Vai atbalsts “AfD” var kļūt plašāks ne tikai Vācijas austrumu daļā, bet arī “aizvelties līdz tai krietni bagātākajai” sabiedrības daļai citās Vācijas federālajās zemēs? “Protams, naudas maciņa biezums un iekšzemes kopprodukts (IKP) nav nekāds iemesls balsot vai nebalsot par fašistu partijām,” komentēja Vācijas politiķe.

“Ja redzam, cik daudz cilvēki šādas idejas atbalsta un vienīgo risinājumu savām problēmām redz, ka mums tie visi ārzemnieki ir jāaizsūta prom no šīs valsts un tad mums visiem pēkšņi brīnumainā kārtā klāsies lieliski, jā, no šīs ideoloģijas man ir bail! Tieši tāpat, kā no tā, ka 1933.gads un visi turpmākie gadi var atkārtoties,” bažīgi pauda Zanda Martens TV24 raidījumā “Globuss”.

Jau ziņots, ka Vācijas eiroskeptiķu partija “Alternatīva Vācijai” (AfD) svētdien, 1.septembrī, pārliecinoši uzvarēja Tīringenes landtāga vēlēšanās, liecina gala rezultāti, ziņoja LETA. Vēlēšanās Tīringenē AfD ieguvusi 32,8%, bet opozīcijā esošie kristīgie demokrāti (CDU) 23,6% balsu.

Neskatoties uz to, Vācijas kanclers Olafs Šolcs pirmdien, 2.septembrī, aicināja pārējās partijas nesadarboties ar AfD. AfD guvusi labus panākumus arī Saksijas landtāga vēlēšanās, kur ieguvusi otro vietu, minimāli atpaliekot no CDU. Saksijā CDU uzvarēja ar 31,9% balsu, bet AfD ieguvusi 30,67% balsu.

Jaundibinātā galēji kreisā Zāras Vāgenknehtas savienība (BSW) ir trešajā vietā gan Tīringenē, gan Saksijā, iegūstot attiecīgi 15,8% un 11,8% balsu.

Tikmēr Šolca pārstāvētie sociāldemokrāti (SPD) abās vēlēšanās spējuši izcīnīt tikai 6,1% un 7,3% balsu, tikai nedaudz pārsniedzot piecu procentu barjeru, kas noteikta iekļūšanai landtāgos. Abu pārējo Šolca vadītājā koalīcijā esošo partiju – zaļo un liberālās Brīvo demokrātu partijas (FDP) – panākumi bijuši vēl vājāki.

Zaļajiem, iegūstot 5,1% balsu, knapi izdevies iekļūt tikai Saksijas landtāgā, kamēr Tīringenē, par tiem balsojuši tikai 3,2% vēlētāju un reģionālajā parlamentā vides aizstāvji nav iekļuvuši. Savukārt FDP cietusi īpaši pazemojošu sakāvi, abās zemēs iegūstot vien aptuveni procentu balsu, un daudzi mediji, kas publicē vēlēšanu rezultātus, savos grafikos liberāļus kopā ar dažādām sīkpartijām iekļāvuši sadaļā “citi”.

Tradicionālās partijas atkārtoti paziņojušas, ka neļaus AfD nākt pie varas un neveidos ar to koalīcijas. Tas savukārt padara BSW par svarīgu potenciālo partneri.

