Vai arī pēcsvētku dienas būs tikpat siltas? Sinoptiķi atklāj prognozes 0

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LETA
17:10, 24. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Pēcsvētku darba nedēļa Latvijā sāksies ar visai siltu, bet mākoņainu laiku, tomēr lietus uzlīs tikai vietām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Naktī uz ceturtdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā austrumos vēl vietām īslaicīgi uzlīs. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +10, +14 grādiem, vietām piekrastē būs par kādu grādu siltāks.

Rīgā nakts aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, lēnu vēju un sausu laiku. Gaisa temperatūra gaidāma ap +15 grādiem.

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Ceturtdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, tomēr gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām līča piekrastē – līdz +18, +21 grādam.

Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem.

Līdz pat mēneša beigām turpināsies siltais laiks, un nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa – termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.

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