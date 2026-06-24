Trīs eiro par paku vai tomēr vairāk? Grišins skaidro izmaiņas sūtījumu kontrolē 0
No 1. jūlija Latvijā un visā Eiropas Savienībā stāsies spēkā jauns regulējums, kas skar sūtījumus no trešajām valstīm, tostarp populāro e-komercijas platformu pasūtījumus.
Nodokļu un muitas policijas priekšnieks, ģenerālis Andrejs Grišins TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro, ka šīs izmaiņas nav Latvijas iniciatīva, bet gan Eiropas Savienības pieņemts lēmums, kas tiek ieviests visās dalībvalstīs.
Viņš norāda, ka nacionālajām iestādēm šajā jautājumā ir ierobežotas iespējas ietekmēt regulējuma saturu, jo tas attiecas uz vienoto muitas teritoriju. Latvijas muitas dienests nodrošinās šo prasību ieviešanu un kontroli uz robežām, tādējādi aizsargājot kopējo ES tirgu.
Jaunā kārtība paredz, ka visiem sūtījumiem no trešajām valstīm, kas iegādāti e-komercijas ceļā, tiks piemērota muitas nodeva. Tā būs fiksēta – trīs eiro par katru preču pozīciju. Tas nozīmē, ka maksa tiek piemērota katram atsevišķam preču veidam sūtījumā, nevis tikai visai pakai kopumā.
Piemēram, ja vienā sūtījumā ir vairāki vienas preču grupas apģērba gabali, nodeva var tikt piemērota tikai vienreiz, savukārt, ja sūtījumā ir dažādu grupu preces, maksa būs jāpiemēro katrai pozīcijai atsevišķi. Līdz ar to kopējās izmaksas var atšķirties atkarībā no pasūtījuma struktūras.
Grišins arī skaidro, ka daudzos gadījumos e-komercijas platformas jau iepriekš varēs iekļaut šo nodevu gala cenā, tādējādi pircējam nebūs jāveic papildu maksājumi preces saņemšanas brīdī. Tomēr situācijās, kad tas nebūs izdarīts, nodeva būs jānomaksā saņemot sūtījumu vai muitas procedūras laikā.
Muitas dienests uzsver, ka izmaiņas skars ļoti lielu sūtījumu apjomu – pērn tie bijuši vairāki miljoni, un to skaits turpina pieaugt. Tāpēc paredzams arī būtisks darba apjoma pieaugums muitas iestādēm.
Plašāka informācija par jaunajām prasībām pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā un informatīvajos materiālos.