„Saturs krievu valodā šobrīd Latvijā ir ārkārtīgi svarīgs, it īpaši ziņas, kas latviešu valodā ir pieejamas un daudzveidīgas, turpretī krievu valodā ir acīmredzams iztrūkums,” TV24 raidījumā „Pilna bilde” diskutējot par to, vai medijiem nepieciešams uzrunāt auditoriju arī krievu valodā, atzina „TV3 Group Latvia” valdes locekle Ieva Meļķe.

„Komercmediji ir spējīgi kopīgiem spēkiem saražot vismaz tikpat labu saturu, kādu to spēj Latvijas televīzija, turklāt, apvienojot spēkus komercmediju vidū, šī sasniedzamība dažādās platformās ir daudz, daudz lielāka. Līdz ar to redzam, ka būtu vērts diskutēt par to, kādā veidā šis potenciālais finansējums varētu tikt konkursa kārtībā piešķirts sabiedriskajiem vai komercmedijiem, kāda būtu tā formula tālākajiem soļiem,” pauda Meļķe.

Jautāta, kāds varētu būt finansējuma apjoms, Ieva Meļķe sacīja: „Pēc mūsu aplēsēm, lai katru dienu piedāvātu 30 minūšu ilgu raidījumu, tie būtu aptuveni 650 tūkstoši eiro gadā. Un TV3 grupa šajā mirklī būtu bijusi gatava nosegt 30 procentus.”

