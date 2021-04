Foto: Dainis Bušmanis/Latvijas Avīze, Lauris Vīksne/LTV, kolāža: LA.LV

"Vai Jums, kuru mērķis ir "kopdzīves likums", "morāles likums" ir atcelts?" Rakstniecei Manfeldei aizdomas par interešu konfliktu Latvijas Literatūras gada balvas žūrijas darbā







Sociālajā tīklā “Facebook” rakstniece Andra Manfelde dalījusies ar savām aizdomām par iespējamu interešu konfliktu Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) žūrijā, novēroja portāls LA.LV.

Manfelde raksta: “LALIGABAS komisijas locekļi! Nora Ikstena, Raimons Ķirķis, Sabīne Košeļeva, Inguna Daukste-Silasproge, Inga Mežaraupe, Daina Sirma, Inga Gaile un Ilmār Šlāpins! Vai Jums, kuru mērķis ir „kopdzīves likums”, „morāles likums” ir atcelts?”

Rakstniece uzskata, ka Šlāpinam no LALIGABAS ekspertu komisijas vadītāja amata vajadzēja atkāpties, “tikko viņa partnerei (izlabojiet vārdu, ja nav precīzs) tika izdota grāmata „Rakstītāja”. Iespējams nav korekti norādīt uz cilvēcisku vājumu/aklumu jeb sirdsapziņas elastību, bet kāpēc visi klusē? Vai tiešām rakstniekiem reiz pienākuši laiki, ka nepieciešams dibināt ētikas komisiju?”

Manfelde atzīmēja, ka pēdējos gados LALIGABAS žūrijas lēmums līdzinās farsam un savstarpēju simpātiju vai rēķinu kārtošanai.

“Mērķos norādīts „nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā.”

Realitātē nav svarīgi KĀ raksta, bet KO raksta un, vissvarīgākais, KAS raksta. Šis uzstādījums ir greizs, tam nepiekrītu un iebilstu.

Ar šo es paziņoju, ka turpmāk nevēlos, ka manus darbus izvērtē LALIGABAS komisija. Iespējams, tas jau ir noticis.”

“Ja kāds norādīs, ka man kremt, jo mans darbs „Vilcēni” nav nominēts, es varu tikai piekrist, jo „Vilcēnus” uzskatu par vienu no saviem labākajiem darbiem, kurā esmu sasniegusi savu spēju robežas. Negribu uzrakstīt vājāku darbu un sagaidīt, ka skrajākā gadā „manfeldei beidzot iešķiebs to balvu”. Pie velna balvas! Es nepārteicos. Lai iet, kur nākušas,” uzsvēra Manfelde.

Pie Manfeldes ieraksta vietnē “Facebook” noreaģējis LALIGABAs konta pārvaldītājs, norādot, ka “Ja rodas interešu konflikts (piemēram, ja kāds no ekspertu komisijas locekļiem ir kāda darba redaktors u. tml.), tad šis eksperts nepiedalās diskusijā par konkrēto darbu, atturas no šī darba izvirzīšanas nominācijai, kā arī atturas no balsošanas – tas ir Latvijas Literatūras gada balvas ētikas princips, un šis gads nav izņēmums.”

Pēc šī komentāra Manfelde atvainojās, ja viņas aizdomas bija nepamatotas un aizskarošas.

Rakstnieces Manfeldes pārdomas:

Atsaucoties uz Kristine Ulberga komentāru.

Kā liecina Manfeldes ieraksts, tas tapis kā atsauce uz rakstnieces Kristīnes Ulbergas pārdomām par, kā viņa atzīmē, LALIGABAs “dīvainajiem vērtējumiem”.

PAR LALIBAGABAS DĪVAINAJIEM VĒRTĒJUMIEM.