Runas par iespējamu valsts apvērsumu Moldovā var būt Krievijas mēģinājumi pārbaudīt Moldovas sabiedrības un pasaules reakciju uz iespējamiem draudiem, tādu viedokli aģentūrai LETA pauda politologs Kārlis Daukšts.

Moldovas prezidente Maija Sandu pirmdien preses brīfingā norādīja, ka Krievija plānojot Moldovā sarīkot valsts apvērsumu. Krievija plānojot ar opozīcijas protestiem, kā arī, iesaistot militāri sagatavotus cilvēkus un Krievijas, Baltkrievijas, Serbijas un Melnkalnes pilsoņus, uzbrukt valdības iestādēm un nomainīt varu valstī, sacīja prezidente.

Daukšts atzīmēja, ka prezidenti par apvērsumu parasti uzzina pēdējie, bet, ja par apvērsumu ir zināms un paziņots publiski, to vairs nevar uzskatīt par apvērsumu. Politologa ieskatā, tā var būt Krievijas “PR” akcija, lai maldinātu otru pusi.

Daukšts arī uzsver, ka situācija Moldovā ir sarežģīta un iespējami dažādi notikumu pavērsieni, ņemot vērā gan politisko sašķeltību, gan notikumus, kas saistīti ar nacionālo identitāti starp moldāviem un rumāņiem. Turklāt gagauzi sevi uzskata par atsevišķu tautu no Moldovas un tā vēlētos ieturēt “prokrievisku” noskaņojumu.

“Apvērsuma ideja virmo gaisā, bet, vai tā ir atklāta, grūti spriest. Iespējams, ka tas ir politisks solis, lai pārbaudītu modrību uz iespējamiem apvērsuma draudiem,” sacīja Daukšts.

Taujāts, vai Krievija būtu gatava spert kādus soļus Moldovas virzienā, ņemot vērā karadarbību Ukrainā, politologs atzīmēja, ka patlaban neviens nevar prognozēt Krievijas vadoņu rīcību.

“Krievijā nav normāla situācija ar plānošanu vai kaut kādiem politiskiem mērķiem. Neviens pasaulē patlaban nevar precīzi pateikt, ko domā režīma vadoņi,” sacīja politologs.

❗️ #Moldova closed its airspace. According to Moldovan media, an unknown drone has been spotted in the sky over the country. pic.twitter.com/UQ7b363op8

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2023