Lielie auto, kravas auto, kad iebrauc valstī, maksā vinjeti; Londonas centrā kad iebrauc, maksā visi iebraukšanas maksu. Rīgā arī bija pilotprojekts, lai izpētītu iebraukšanas maksas ieviešanas pozitīvos un negatīvos aspektus. TV24 raidījums “Ziņu Top” vaicāja Jānim Langem, Rīgas izpilddirektoram, vai jau ir kādi rezultāti šim pētījumam.

Lange atbildēja, ka šis ir tāds plašāks jautājums. Viņš skaidro, ka esot tādi Ministru kabineta noteiktumi, kas līdz 2027. gadam paredz Rīgā izstrādāt zemo emisiju zonu. Faktiski tas nozīmē, ka jādara viss, lai gaisa piesārņojums būtu zemāks, nekā tas ir tagad.

Raidījums rezumē – ne jau bedru un ceļu kvalitātes dēļ, bet svaigā gaisa dēļ varētu ieviest šādu iebraukšanas maksu pilsētas centrā?

Lange apstiprina, ka smagais transports ietekmē dzīves kvalitāti, bojā infrastruktūru un ir svarīgi to dabūt prom no pilsētas centra: cilvēki brauc ar bērnu ratiem, brauc ar velosipēdiem – tas nav droši no satiksmes drošības viedokļa viņiem, ja turpat līdzās ir smagais transports.

“Te ir jāstrādā kompleksi – jādomā par sabiedrisko transportu, jādomā par gaisa kvalitāti, par CO2 izmešu samazināšanu, tā kā mēs strādājam arī pie šā jautājuma, lai samazinātu līdz noteiktajam laikam gaisa piesārņojumu centra zonā.”

Šobrīd ir pāragri atbildēt uz jautājumu par iebraukšanas maksu centrā, tiks pētīta sabiedriskā transporta loma, tomēr Lange atzīst, ka negrib spekulēt par maksām, jo pasaulē esot dažādi piemēri, tai skaitā, ka aizliedz iebraukt dīzeļdzinējiem noteiktās teritorijās vai tikai var iebraukt hibrīdauto vai elektriskie auto.

Līdz ar Sarkandaugavas pārvada atvēršanu sola būtiskus uzlabojumus satiksmē

Jaunais Sarkandaugavas pārvads kopā ar Austrumu maģistrāles projektu ļaus būtiski uzlabot satiksmes plūsmu galvaspilsētā, šodien pārvada atklāšanas ceremonijā klāstīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).

Kā galvenos ieguvumus no jaunā pārvada Ķirsis minēja kravas automašīnu plūsmu novirzīšanu no pilsētas centra un sastrēgumu mazināšanu Sarkandaugavā.

“Sarkandaugavas pārvads ir viena no vērienīgākajām satiksmes infrastruktūras jaunbūvēm pēdējās desmitgadēs, un apvienojumā ar Austrumu maģistrāli šis ir būtisks posms Rīgas satiksmes plūsmu sakārtošanā – gan pats pārvads, gan izbūvētie krustojumi un piebraucamie ceļi ievērojami atvieglos satiksmi, transporta kustība starp Vecmīlgrāvi un Rīgas centru būs ātrāka, kravas transportam piebraukšana ostai būs ērtāka,” teica Ķirsis.

Viņš norādīja, ka Rīgas infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā pašlaik tiek ieguldīts lielākais finansējums pilsētas jaunāko laiku vēsturē. Skatot visus projektus kopumā, runa ir par vairākiem simtiem miljonu eiro – tajos ir gan ievērojami pilsētas līdzekļi un valsts līdzfinansējums, gan ļoti nozīmīgas Eiropas Savienības fondu investīcijas.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods informēja, ka Austrumu maģistrāli plānots pabeigt šī gada rudenī. Abi objekti kopā veidos tranzīta ceļu kravas transportam, kas būtiski atslogos pilsētas vēsturisko centru.

Tāpat tuvākā pusotra gada griezumā ir iecerēts sākt darbu pie Kundziņsalas pārvada izbūves.