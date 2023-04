VIDEO. Beidzot tas ir noticis – Rīgā satiksmei atklāts jaunais Sarkandaugavas pārvads Ieteikt







Šodien plkst.10 Rīgā tiks atklāts Sarkandaugavas pārvads pāri dzelzceļam Rīga-Skulte. Līdztekus pārvadam atklās arī velo un gājēju ceļu Mangaļi – Sarkandaugava. Atklāšanas pasākums sāksies uz Sarkandaugavas pārvada estakādes pie Viestura prospekta un noslēgsies uz jaunatklātā velosipēdu un gājēju celiņa.

Satiksmes dalībniekiem pārvadu atvērs plkst.11.

Atklāšanas pasākumā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes infrastruktūras un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis (JV), finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks (JV), Satiksmes departamenta vadītājs Jānis Vaivods un ceļu būves uzņēmuma AS “LNK Industries” valdes loceklis Kaspars Ratkevičs.

Pēc atklāšanas oficiālās daļas estakādi atbrīvos un Sarkandaugavas pārvadu atvērs satiksmei.

Pēc pārvada atvēršanas satiksmes dalībniekiem jāņem vērā vairākas satiksmes organizācijas izmaiņas.

Piemēram, būs mainīta satiksmes organizācija Tilta un Duntes ielas krustojumā. Braucot virzienā no Mežaparka, pa Tilta ielu nevarēs nogriezties pa labi no Tilta ielas uz Ganību dambi vai Tvaika ielu. Šo manevru varēs veikt tikai sabiedriskais un operatīvais transports.

Braucot pa Duntes ielu, virzienā no Centra, pie Tilta ielas būs iespējams veikt tikai labo manevru uz Tilta ielu virzienā uz Mežaparku un nebūs iespējams braukt virzienā uz Ganību dambi vai Tvaika ielu.

Tiks slēgta arī kravas transporta kustība pa Tilta ielu virzienā no Mežaparka uz Centru.

Līdz ar to, saskaņā ar minētajām satiksmes organizācijas izmaiņām, pēc Sarkandaugavas pārvada atvēršanas pilnībā aizliegs kravas transporta kustību pa Duntes ielu, sākot no Bukultu ielas abos virzienos un pa Tilta ielu abos virzienos.

Sarkandaugavas pārvada būvniecību uzsāka 2020.gada aprīlī un tā noslēdzās pērn rudenī, kad veica arī pārvada slogošanu.

Pārvada garums bez nobrauktuvēm ir 454,4 metri. To veido septiņas atsevišķas laidumu konstrukcijas abos virzienos un divi pieslēgumi – pie Viestura prospekta un pie Tvaika ielas.

Paredzēts, ka jaunais pārvads būtiski uzlabos satiksmes plūsmu maģistrālajās ielās Sarkandaugavas apkārtnē, ievērojami samazinot sastrēgumus, kā arī dos iespēju novirzīt kravas transporta tranzītu no vietējām ielām.

Pārvada izbūvi Sarkandaugavā veica pilnsabiedrība “Personu apvienība “OTC”, kurā ir apvienojušies trīs būvnieki – SIA “Binders,” AS “LNK Industries” un “LT betons”.

Sākotnēji Sarkandaugavas pārvada būvniecības izmaksas bija plānotas 42,5 miljonu eiro apmērā, no kuriem 27,15 miljonus eiro sedza no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

Ņemot vērā sadārdzinājumu, kas radās Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju dēļ, Sarkandaugavas pārvada būvniecības izmaksas sasniedza 44 miljonus eiro.