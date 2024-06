Foto. AP Photo/Timothy D. Easley

Vai skolēniem būs "jāielec braucošā vilcienā"? Haoss saistībā ar otrās svešvalodas apguvi satrauc vecākus







Sociāli mediju platfromā “X” kāds lietotājs ir dalījies savās pārdomās par otrās svešvalodas apguves iespējām Latvijas skolās.

“Radiniecei skolā jāatsakās no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Šodien ir pēdējā diena, kad to var izdarīt. Skolēniem otrā svešvaloda būšot vācu valoda, un viņiem jāpievienojas vācu valodas grupai, kuri vācu valodu apgūst jau 3 gadus un nekāda vācu valodas mācīšana no nulles nebūšot.

Tātad skolniekiem ir jāielec braucošā vilcienā, pirms tam to panākot, skrienot nopakaļus. Tagad vecākiem un bērniem jāsāk domāt, kāds būs bērna atestāts vai viņš iekļūs izvēlētajā ģimnāzijā. Kārtēja Izglītības ministrijas fikcija. “Vienotība” iznīcina Latviju! Kāpēc vienkārši nevar izņemt 2. svešvalodu no programmas?”

“X” lasītāja Inteta Krodere šajā jautājumā pauž savi viedokli: “Varēja laikam jau to vācu valodu izvēlēties pirms tiem trim gadiem,ne? Divas svešvalodas ir tāds minimums un vācu valoda nav tā sliktākā. Spāņu un franču gan būtu foršāk, bet tiem pedagogiem laikam nevar pienācīgi samaksāt. Gan jau bērni tiks galā. Var taču arī kādas privātstundas.”

Savukārt Zinta Ozoliņa piekrīt publikācijas autoram: “Man arī izmisums. Skola “tēlo beigtu” nekādas informācijas, ja gribat atsakāties, mēs neko nezinām! Neuzrakstīju iesniegumu, kulsimies kā mākam, bet tas 5 sabojās iestāšanos tajā pašā vidusskolā…”

“Paši vainīgi, ka vēl pirms 3 gadiem izvēlējās krievu valodu. Tas ir precīzi tāpat, kā nevajag neko kompensēt uzņēmējiem, kuri vēl 21. gadsimta divdesmitajos gados nebija sapratuši, ka bizness ar Krieviju nav baigi labā doma. Nemaz nav žēl,” kritiku pauž Armands Brants.

Radiniecei skolā jāatsakās no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Šodien ir pēdējā diena, kad to var izdarīt. Skolēniem otrā svešvaloda būšot vācu valoda, un viņiem jāpievienojas vācu valodas grupai, kuri vācu valodu apgūst jau 3 gadus un nekāda vācu valodas mācīšana no… — Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) June 21, 2024

Viss tā nokārtots, lai pēc tam pateiktu-redziet, skolēni tomēr paši izvēlējās par labu krievu valodai.

Tas jau no sākuma bija skaidrs, ka viss priekš muļķiem un kaķiem.😆 — Brigita Smildziņa (@BSmildzina) June 21, 2024

Varēja laikam jau to vācu valodu izvēlēties pirms tiem trim gadiem,ne?Divas svešvalodas ir tāds minimums,un vācu valoda nav tā sliktākā.Spāņu un franču gan būtu foršāk,bet tiem pedagogiem laikam nevar pienācīgi samaksāt.Gan jau bērni tiks galā. Var taču arī kādas privātstundas. — Ineta Krodere (@InetaKrodere) June 21, 2024

Skolai ir jānodrošina valoda no nulles. Vai vismaz skolotāja palīgs, konsultācijas. Nepadodieties, pieprasiet! Tās ir Jūsu tiesības. Vai arī rakstiet uz Izglītības ministriju. Tāda vienaldzība skolā nedrīkst būt. — Nepareizā Alvīne (@vlogs_flip) June 21, 2024

Man arī izmisums..skola "tēlo beigtu" nekādas informācijas,ja gribat atsakaties, mēs neko nezinām! Neuzrakstīju iesniegumu, kulsimies kā mākam,bet tas 5 sabojās iestāšanos tajā pašā vidusskolā.. — Zinta Ozoliņa (@ZintaLogina) June 21, 2024

Paši vainīgi, ka vēl pirms 3 gadiem izvēlējās krievu valodu. Tas ir precīzi tāpat, kā nevajag neko kompensēt uzņēmējiem, kuri vēl 21. gadsimta divdesmitajos gados nebija sapratuši, ka bizness ar Krieviju nav baigi labā doma. Nemaz nav žēl. — Armands Brants (@armandsbrants) June 21, 2024

Izklausās pēc "viena tante teica". Ja skola tiešām liek atteikties no krievu valodas, tad viņiem jānodrošina alternatīva svešvaloda no nulles. Vai nu konkrētā skola nemāk interpretēt likumu vai to pārkāpj. Šogad VAR sākt atteikties, bet tas nav obligāti. https://t.co/1ahZGVvs5M pic.twitter.com/j6Xwt4hfrX — Zane Skujiņa-Rubene (@ZaniteSkujina) June 21, 2024

Nav nekāds "viena tante teica". Skola biedē bērnus un vecākus un saka, ka labāk neko nemainīt. — Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) June 22, 2024

Jūs paši gribējāt lai bērni krievu valodas vietā mācās citas svešvalodas. Un jūs paši zinājāt, ka nav skolotāji kuri tās valodas mācīs. Ko tad jūs gribat, lai kāds uzburtu tos skolotājus? Varbūt tomēr vajadzētu padomāt un izvēlēties kaut ko, kas ir fiziski iespējams?… — Lielceļa rikšotājs (@transhumaanists) June 21, 2024

Nevajag būt loham un mācīties krievu valodu, tad arī nebūs problēmu. Es pirms 26 gadiem skolā kā otro sāku mācīties vācu valodu, jo nebija ne mazākā plāna okupantu un dzērāju valodu apgūt. Kā saka, stulbenim stulbeņa problēmas. — Armands (@thearmi) June 22, 2024

Pirmkārt: Esmu latviešu nacionālists līdz kaulam! Otrkārt: Krievija vienmēr būs Latvijas kaimiņš, un daudz lielākas iespējas jebkuras formas sadarbībai (pēc pašreizējās varas krišanas, nomaiņas, protams) pavērsies valodas zinātājiem. Vienkārši fakts. — Kefīrs Zvaigznes Romantika (@jataapadomaa) June 21, 2024

Tāda situācija bija dažām manām klasesbiedrenēm, kas 7. klasē nomainīja skolu un vācu valodas vietā mācījās angļu – kopā ar tiem, kas to valodu no 4.klases mācījās. Sekmes nebija sliktākas. — Inga (@Inga_kukuu) June 21, 2024

Lai taisa divas grupas vieni kas ir iesācēji un otri kuri jau kko zina. Šādi nav smuki darīt. Kāda tur valodas mācīšanas ja pamatus nezina 🤯 — Maija_Mori (@MoriGirlMay) June 21, 2024

Tas ir nereali gruti un noteikti bez papildstundam to neizdaris , un bez privatskolotaja nu vnk tikai bagatie var algot visadus privatskolotajus ! — janeks lejins (@LejinsJane47969) June 21, 2024