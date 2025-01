Vai Trampa runas par karadarbības izbeigšanu Ukrainā 24 stundu laikā ir vējā izmests solījums? Politologs skaidro, kāpēc Tramps inaugurācijas uzrunā nepieminēja Ukrainu Ieteikt







TV24 Speciālizlaidumā “ASV 47. prezidenta inaugurācijas ceremonija” politologs Andis Kudors, runājot par to, kāpēc Donalds Tramps uzrunā nepieminēja Ukrainu, norāda ka ir nedaudz pārsteigts par to, ka Tramps tomēr nav uzrunā pieminējis Ukrainu, taču viņš norāda, ka Tramps savā uzrunā ārpolitiku pieminēja salīdzinoši maz, lielāku uzmanību vēršot sociālkonservatīviem jautājumiem: “Tramps runāja atbilstoši Amerikas pilsoņu prioritātēm politikā, kas ir iekšpolitika un viņi nav tik daudz orientēti uz āru kā, piemēram, Eiropas valstis, sevišķi tās, kas ir relatīvi mazās valstis. Mūsu ārpolitika vienmēr būs klātesoša arī priekšvēlēšanu kampaņās.”

Kudors norāda, ka uzrunas laikā Tramps neizteica daudz detaļu un nedeva pārāk daudz solījumu.

“Tiklīdz profesionāļi iesaistījās, piemēram, runājot par Ukrainu, uzreiz mainījās termiņi. Nebija vairs 24 stundas, bet bija 100 dienas, tad 3-6 mēneši, tad uz Lieldienām. Es domāju, ka apmēram to mēs arī sagaidīsim. To, ko Tramps ir solījis, to varētu dalīt ar 4 vai 2, un tad būs kaut kas reāls, ko viņš panāks,” tā Kudors.

Viņš norāda, ka vēlme atgūt Panamas kanālu un iegūt Grenladi ir saistīta ar ekonomiskajām interesēm: “Es nedomāju, ka būs anektēšana vai citas tik trakas lietas. Es domāju, ka Tramps sāk kā uzņēmējs no paša augšējā plauktiņa sarunu stratēģijā un taktikā – sākt ar neiespējamo, ko viņš pats nemaz netic, ka panāks, bet par to runājot tas ir vēstījums pretējai pusei. Kur ir problēma šajā visā? Ja runā par visu kā tikai par darījumu, tad tas var iziet ārpus starptautiskajām tiesībām, un tas ir tipiski, ko Tramps ir atļāvies runājot par Panamu un Grenlandi. Iespējams, ka viņš nemaz neies uz to, ka tiks pārkāptas starptautiskās tiesības no ASV puses, jo ir atsvaru un līdzsvaru sistēma, kas Amerikā darbojas. Pat daļa republikāņu neatbalstīs visu – daļa atbalstīs, daļa nē”