"Vai tu man tagad draudi?" Lietotājs sūdzas par virtuālā asistenta nemākulību portālā Latvija.lv

Portālu Latvija.lv ikdienā izmanto lielākā daļa no mums, taču dažkārt gadās saskarties arī ar neizpratni par šī portāla uzbūvi. Tā gadījies arī Jānim, kurš pacietīgi centies pats tikt galā ar situāciju, taču tas neizdevies.

Turpinājumā Jāņa pieredze!

“Lieliski saprotu, ka, izstrādājot jaunas programmas un lietotnes var rasties dažādas ķibeles, var par kaut ko nepadomāt, kaut ko piemirst utt. Tas viss ir normāli un saprotami. Vēl jo vairāk, kad vajadzēja apstiprināt sistēmā savu e-pastu, un es to centos izmisīgi izdarīt vairākas dienas (ja ne veselu nedēļu), biju ļoti iecietīgs.

Atgadināšu, ka pirms kāda laika portāls bija uzkāries, jo Latvija.lv izstrādātāji nebija padomājuši par tādu nieku, ka, izsūtot kādu miljonu ar e-pastiem, kuros vēstīts – tūlīt, tūlīt nekādi paziņojumi no valsts vairs jūsu e-pastā nepienāks, tas nabaga miljons arī metīsies tos apstiprināt. To, ka radīsies tehniskas problēmas no pārslogotības, jau līdzīgi kā sniega atnākšanu mūsu valstī, nekādi nevarēja nedz zināt, nedz paredzēt.

Taču ne par to ir stāsts. Kas bijis – bijis…

Salasījies medijos ziņas, ka vairāki cilvēki uzrāvušies uz soda procentiem, kas jāmaksā tiesu izpildītajiem par nenomaksātiem auto sodiem (jo paziņojumi par tiem nav savlaicīgi pienākuši e-pastā, bet bijuši pieejami tikai portālā Latvija.lv), nolēmu pārliecināties, vai kāds nav pienācis arī man un pie reizes pārbaudīt, vai esmu korekti reģistrējis savu e-pasta adresi sistēmā.

Liels bija mans izbrīns, kad zem savas profila informācijas neatradu, kur to vispār var izdarīt. Tur vienkārši tādas sadaļas NAV! Nekavēšu jūsu laiku ar tehniskām detaļām par to, kurā “brīdinošajā logā” varēja būt šī informācija tomēr atrodama (par to nevarēju parliecināties, jo šie logi “lec” pa virsu citām veicamajām darbībām un pēc tam ir tikpat “izgaistoši”), taču rezultātā es nonācu pie virtuālā asistenta – Ērika!

Draugi, tas bija hīts! Ja jums slinkums lasīt visu – palasiet dažus pēdējos ekrānšāviņus. Ticiet man – jums patiks. Taču kopumā – uz pašu elementārāko jautājumu, uz kuru (īpaši ņemot vērā ažiotāžu soctīkos un medijos) vajadzētu mest saites priekšā un pakaļā, lai tik cilvēkiem būtu vieglāk atrast – NEVIENAS ATBILDES PĒC BŪTĪBAS!”











Jāņa sarakste ar virtuālo asistentu Ēriku

Sazinājos ar Valsts digitālās attīstības aģentūru, kuras pārraudzībā ir portāls Latvija.lv. Tur nomierina, ka ar Ēriku ir veikta “izskaidrošanās”.

“Vēlējāmies informēt, ka jau šodien virtuālais asistents Ēriks tika papildināts ar aktuālo informāciju. Tagad tas sniedz arī saiti uz video pamācību par to, kā jāapstiprina e-pasta adrese.”

Noslēgumā varu vien uzteikt cilvēkus, kas mācās no kļūdām un ir gatavi tās operatīvi labot.