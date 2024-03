Vai varam viņus nosodīt? Uzņēmējs izsakās par kolēģiem, kas turpina biznesu ar Krieviju Ieteikt







Ne jau visas lietas ir aizliegtas un iekļautas sankciju sarakstā, tirgošanās ar Krieviju joprojām notiek. Ir uzņēmēji, kas izvēlas pelnīt naudu no šī virziena, kas savā ziņā ir saprotams. Tāpēc TV24 raidījums “Uz līnijas” uzdeva jautājumu Ervinam Labanovskim, Saeimas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas priekšsēdētājam (PRO), – cik jūs pats kā uzņēmējs saprotat tos uzņēmējus, kuri šobrīd turpina sadarboties ar Krieviju: sūtīt preces, saņemt preces, sūtīt naudu, saņemt naudu? Cik ļoti mēs drīkstam šādus uzņēmējus nosodīt?

Labanovskis pārliecinoši atbildēja, ka viņš nesaprot šo cilvēku morāli. “Viņi dzīvo šeit mūsu zemē, un, pat ja viņi tagad gūst peļņu no sadarbības ar Krieviju, vai viņi nesaprot to, ka tas agri vai vēlu atnāks atpakaļ uz viņu pašu valsti – tas skars viņa uzņēmējdarbību, viņa draugus un viņa ģimeni!”

“Protams, likumiski ir tā, kas nav aizliegts, tas ir atļauts. Tādā ziņā nav jēgas moralizēt. Lai izbeigtu šādu sankciju apiešanu, ir jāpieņem kādi valstiski lēmumi, lai šie uzņēmēji to nevarētu vairs darīt, proti, sadarboties ar Krieviju.”

Jauni ES noteikumi paredzēs kriminālatbildību par bloka sankciju apiešanu

Eiropas Parlaments (EP) ar 543 balsīm par, 45 pret un 27 atturoties otrdien pieņēma ar dalībvalstīm jau saskaņotu direktīvu, kas ievieš kriminālatbildību par Eiropas Savienības (ES) sankciju pārkāpšanu un apiešanu, aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

ES sankcijas var ietvert līdzekļu un aktīvu, tostarp kriptoaktīvu, iesaldēšanu, ceļošanas aizliegumus, ieroču embargo un uzņēmējdarbības ierobežojumus. Lai gan sankcijas tiek pieņemtas ES līmenī, izpilde ir dalībvalstu ziņā, un pašlaik tajās valda atšķirīgas izpratnes par to, kas uzskatāms par izvairīšanos no sankcijām, kā arī atšķiras par to paredzētie sodi.

Jaunais likums noteiks vienotu definīciju sankciju pārkāpšanai, un ietver, piemēram, līdzekļu neiesaldēšanu, ceļošanas aizlieguma vai ieroču embargo neievērošanu, līdzekļu pārskaitīšana personām, uz kurām attiecas sankcijas, vai darījumu veikšanu ar valsts struktūrām valstīs, kurām piemērotas sankcijas. Par sodāmu pārkāpumu kļūs arī finanšu pakalpojumu vai juridisko konsultāciju sniegšana ar mērķi palīdzēt pārkāpt sankcijas.

Direktīva arī definē sankciju apiešanu un nodrošina, ka tas ir sodāms pārkāpums. Piemēri ietver iesaldējamo līdzekļu slēpšanu vai pārsūtīšanu, īpašuma patieso īpašnieku slēpšanu un vajadzīgās informācijas nesniegšanu. Likums nosaka, ka humānā palīdzība vai cilvēku pamatvajadzību atbalstīšana nav uzskatāma par sankciju pārkāpumu.

Direktīva nodrošina atturošus sodus par sankciju pārkāpšanu un apiešanu, kā nosaka, ka tas ir krimināls nodarījums, par ko visās dalībvalstīs jāpiespriež cietumsods uz laiku līdz pieciem gadiem. Ja sankcijas pārkāpj vai apiet uzņēmumi, tiesnešiem jābūt iespējai noteikt atturošus naudas sodus, tomēr dalībvalstis var izvēlēties, vai maksimālais sods jāaprēķina, pamatojoties uz uzņēmuma gada apgrozījumu pasaulē, vai arī kā konkrēti summas “griesti”.

Pašlaik atšķirības dalībvalstu paredzētajos sodos ļauj uzņēmējiem meklēt labvēlīgākās jurisdikcijas, proti, dalībvalstis, kurās par sankciju apiešanu piemērots vismazākais sods. Jaunais likums dotu tiesnešiem visdažādākos līdzekļus pārkāpēju sodīšanai. Papildus tīšiem pārkāpumiem, ieroču vai divējāda lietojuma preču tirdzniecība tiktu sodīta arī gadījumos, ja tā notikusi rupjas nolaidības dēļ.

Likums vēl oficiāli jāapstiprina arī ES Padomei. Tas stāsies spēkā divdesmit dienas pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, un pēc tam dalībvalstīm būs viens gads, lai to transponētu nacionālajos tiesību aktos.

ES savas kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros ir pieņēmusi vairāk nekā 40 sankciju režīmus pret trešajām valstīm, un pēdējo reizi – pret Krieviju pēc tās iebrukuma Ukrainā. Tomēr Eiropas Komisija konstatējusi, ka ES sankciju nekonsekventa izpilde ir mazinājusi to efektivitāti.