Vai zini, kur pazūd zeķes pēc to mazgāšanas veļas mašīnā? Izrādās, tam ir pavisam loģisks izskaidrojums 7
Piekritīsiet, ka daudziem no mums ir labi pazīstama situācija, kad pēc veļas mazgāšanas no veļas mašīnas tiek izņemta tīrā veļa, taču kādam zeķu pārim trūkst viena zeķe? Šis šķietami mistiskais gadījums patiesībā nav nekāda maģija. Tam ir pavisam reāls un tehnisks izskaidrojums.
Eksperti norāda, ka zeķu pazušana visbiežāk ir saistīta ar veļas mašīnas konstrukciju un to, kā mēs to izmantojam. Turklāt dažkārt pie vainas ir arī citi apstākļi, par kuriem ikdienā pat neaizdomājamies.
Galvenais iemesls slēpjas pašā veļas mašīnā
Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc zeķes pazūd, ir neliela sprauga starp starp gumijas pie mašīnas durtiņām un cilindru. Tā ir tik maza, ka parasti to pat nepamana, taču tieši tur var pazust sīkāki apģērba gabali.
Ja veļas mašīna ir pārpildīta vai centrifūga darbojas lielā ātrumā, veidojas spēcīgs spēks, kas var iespiest zeķi šajā spraugā. Tas notiek īpaši viegli ar maziem un viegliem apģērba gabaliem, piemēram, zeķēm.
Kad zeķe nonāk šajā vietā, tā var tikt ievilkta dziļāk ierīcē. Tur tā pakāpeniski sadalās, jo tiek jo tiek pakļauta karstumam un mehāniskai berzei.
Taču ne vienmēr pie vainas ir pati veļas mašīna. Ļoti bieži zeķes vienkārši “paslēpjas” lielākos apģērba gabalos, piemēram, segas pārvalkos vai palagos. Dažkārt tās tiek atrastas tikai pēc vairākām dienām. Tas īpaši bieži notiek, ja veļas mašīna ir pārpildīta un lietas nevar brīvi kustēties.
Ko darīt, lai zeķes vairs nepazustu
Lai izvairītos no šīs problēmas, pietiek ievērot dažus vienkāršus ieradumus, kas būtiski samazina risku zaudēt sīkos apģērba gabalus.
Viens no drošākajiem risinājumiem ir izmantot speciālu mazgāšanas maisiņu. Tajā var ievietot zeķes un citus mazus priekšmetus.
Tāpat ir svarīgi nepārpildīt veļas mašīnu. Ja mašīnā ir pārāk daudz veļas, lietas nevar brīvi kustēties, un palielinās risks, ka tās nokļūs šajā spraugā starp gumijas blīvi. Pēc katras mazgāšanas ieteicams pārbaudīt arī gumijas blīvējumu. Tieši tur bieži iestrēgst pazudušās zeķes, un tās var viegli izņemt, ja laikus pamana.
Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.