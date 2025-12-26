Foto: Freepik

Kāpēc tikko izmazgātām drēbēm ir nepatīkama smaka: tam ir 5 iespējamie iemesli 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Mazgāšanas procesam vajadzētu atgriezt apģērbam svaigumu un tīrības sajūtu. Tomēr nereti gadās tā, ka tikko izmazgātas drēbes nevis smaržo pēc tīrības, bet gan pēc pelējuma vai mitruma. Pat tad, ja mazgāšanas režīms un līdzekļi šķiet atbilstoši, nepatīkams aromāts var saglabāties arī pēc mazgāšanas.

“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību 9
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Kokteilis
Mūsdienās daudzi pat nav dzirdējuši par šiem PSRS laiku mācību priekšmetiem: 7 aizmirstas “disciplīnas”
Lasīt citas ziņas

Eksperti skaidro, ka šādai problēmai visbiežāk ir pieci konkrēti iemesli, taču labā ziņa ir tā, ka tos visus var atrisināt, ja vien zini, kur meklēt problēmas sakni.

Pārāk daudz veļas mazgāšanas līdzekļa vai kondicioniera

CITI ŠOBRĪD LASA
“Politiķiem būs vēlme dot tādas īstermiņa dāvanas.” Vai arī Latvija atļaus iedzīvotājiem izņemt daļu no otrā pensiju līmeņa uzkrājuma?
Parīzes metro sadurtas trīs sievietes – policija uzbrukumu nesaista ar terorismu
“Tas ir 1.aprīļa joks?” Žurnāla “Ir” gada cilvēka nominācija izraisījusi sabiedrības sašutumu

Viens no biežākajiem cēloņiem ir pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja daudzums. Liekas, jo vairāk pulvera vai veļas mazgājamā līdzekļa, jo tīrākas drēbes. Taču patiesībā mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi, kas neizskalojas no auduma, uzkrājas auduma šķiedrās un kļūst par baktēriju perēkli, īpaši tad, ja tiek lietoti saudzīgāki vai īsāki mazgāšanas cikli vai auksts ūdens.

Eksperti skaidro, ka šie atlikumi var aizturēt mitrumu, kas, mijiedarbojoties ar gaisu un baktērijām, rada nepatīkamu, viegli smakojošu aromātu. Lai no tā izvairītos, ieteicams lietot tieši tik daudz līdzekļa, cik norādīts uz iepakojuma, un izvēlēties augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekli. Tāpat reizi mēnesī ieteicams darbināt tukšu veļas mašīnu ar karstu ūdeni un pievienot tasi baltā etiķa, kas palīdzēs izšķīdināt uzkrājušos nosēdumus veļas mašīnā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Vēlies, lai drēbes kalpo ilgāk? 9 apģērbu veidi, kurus pirms mazgāšanas ieteicams izgriezt ar iekšpusi uz āru
Mājas
tad tur īsti ir – vai jaunas drēbes pirms valkāšanas ir nepieciešams izmazgāt?
Cik daudz veļas var ievietot veļas mazgājamajā mašīnā: eksperts sniedz skaidru atbildi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.