Kāpēc tikko izmazgātām drēbēm ir nepatīkama smaka: tam ir 5 iespējamie iemesli 0
Mazgāšanas procesam vajadzētu atgriezt apģērbam svaigumu un tīrības sajūtu. Tomēr nereti gadās tā, ka tikko izmazgātas drēbes nevis smaržo pēc tīrības, bet gan pēc pelējuma vai mitruma. Pat tad, ja mazgāšanas režīms un līdzekļi šķiet atbilstoši, nepatīkams aromāts var saglabāties arī pēc mazgāšanas.
Eksperti skaidro, ka šādai problēmai visbiežāk ir pieci konkrēti iemesli, taču labā ziņa ir tā, ka tos visus var atrisināt, ja vien zini, kur meklēt problēmas sakni.
Pārāk daudz veļas mazgāšanas līdzekļa vai kondicioniera
Viens no biežākajiem cēloņiem ir pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja daudzums. Liekas, jo vairāk pulvera vai veļas mazgājamā līdzekļa, jo tīrākas drēbes. Taču patiesībā mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi, kas neizskalojas no auduma, uzkrājas auduma šķiedrās un kļūst par baktēriju perēkli, īpaši tad, ja tiek lietoti saudzīgāki vai īsāki mazgāšanas cikli vai auksts ūdens.
Eksperti skaidro, ka šie atlikumi var aizturēt mitrumu, kas, mijiedarbojoties ar gaisu un baktērijām, rada nepatīkamu, viegli smakojošu aromātu. Lai no tā izvairītos, ieteicams lietot tieši tik daudz līdzekļa, cik norādīts uz iepakojuma, un izvēlēties augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekli. Tāpat reizi mēnesī ieteicams darbināt tukšu veļas mašīnu ar karstu ūdeni un pievienot tasi baltā etiķa, kas palīdzēs izšķīdināt uzkrājušos nosēdumus veļas mašīnā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.