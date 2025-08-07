#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vēlies, lai drēbes kalpo ilgāk? 9 apģērbu veidi, kurus pirms mazgāšanas ieteicams izgriezt ar iekšpusi uz āru 0

Mājas Sadzīve

Lai apģērbs kalpotu ilgāk un nezaudētu savu sākotnējo izskatu, ir svarīgi par to pareizi rūpēties – un viena no būtiskākajām ikdienas darbībām šajā procesā ir mazgāšana. Diemžēl nav vienas universālas pieejas visiem apģērba veidiem, un daudzi cilvēki joprojām mēdz šaubīties par to, kurus apģērbus ir ieteicams pirms ievietošanas veļas mašīnā izgriezt ar iekšpusi uz āru.

Viens no vienkāršākajiem, bet iedarbīgākajiem veidiem, kā pasargāt apģērbu no priekšlaicīga nodiluma, ir to mazgāt ar iekšpusi uz āru. Šī metode palīdz saglabāt krāsas, novērš apdruku plaisāšanu, samazina pūku veidošanos un aizsargā dekoratīvus elementus. Tāpat tas ļauj efektīvāk izmazgāt vietas, kas tieši saskaras ar ādu – īpaši svarīgi, ja runa ir par sporta vai bērnu apģērbu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

