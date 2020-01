Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijā pagājušajā gadā reģistrēti 10 443 jauni uzņēmumi, kas ir par 217 jeb 2% mazāk nekā 2018.gadā, aģentūrai LETA pavēstīja “Lursoft” pārstāvji.

Dati liecina, ka 2019.gadā jauni uzņēmumi reģistrēti visās Latvijas pilsētās un novados, tostarp 49 pašvaldībās reģistrēts lielāks skaits jaunu uzņēmumu nekā 2018.gadā, savukārt astoņās pašvaldībās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits saglabājies nemainīgs.

Vislielākais pieaugums Garkalnē

Skaitliski lielākais jauno uzņēmumu skaita pieaugums pērn bija Garkalnes novadā – 2019.gadā Garkalnes novadā reģistrēti 107 jauni uzņēmumi, kamēr gadu iepriekš tika reģistrēti 70 jaunu uzņēmumu.

Seko Ventspils un Jelgavas novads, kur pagājušajā gadā reģistrēts par 25 jauniem uzņēmumiem vairāk nekā 2018.gadā, Ogres novads, kur jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pieaudzis par 23, Talsu novads, kur pieaugums bijis par 22, un Lielvārdes novads, kur reģistrēts par 21 jaunu uzņēmumu vairāk.

Pilsēta no pilsētas atšķiras

“Lursoft” pārstāvji atzīmēja, ka situācija Latvijas lielākajās pilsētās 2019.gadā bija krasi atšķirīga – kamēr Jūrmalā, Jelgavā, Daugavpilī un Ventspilī jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 2019.gadā pārsniedza 2018.gada rādītāju, Rīgā, Liepājā, Valmierā un Jēkabpilī jaunreģistrēto uzņēmumu skaits samazinājās, savukārt Rēzeknē pērn tika reģistrēts tikpat daudz jaunu uzņēmumu kā 2018.gadā – 91.

Dati liecina, ka 2019.gadā bija tikai 23 pašvaldības, kurās jaunreģistrēto uzņēmumu bija vairāk nekā likvidēto, savukārt vēl deviņās pašvaldībās, tostarp arī Rēzeknē likvidēto un jauno uzņēmumu skaits bija vienāds. Lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu pārsvars pār likvidētajiem uzņēmumiem bijis Iecavas novadā, kur 2019.gadā reģistrēti 60 jaunu uzņēmumu, bet likvidēti – 39.

Dati arī liecina, ka pagājušajā gadā gana lielu popularitāti saglabāja mazkapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – no visām 2019.gadā reģistrētajām SIA 66% gadījumu to pamatkapitāls bija līdz 2800 eiro. Lielāko īpatsvaru starp tām veidoja SIA, kuru pamatkapitāls nepārsniedz 100 eiro.

Pagājušajā gadā Latvijā kopumā reģistrēta 6331 mazkapitāla SIA, kamēr gadu iepriekš tika reģistrētas 6330 šādas kompānijas.

Lielākais uzņēmmums Lipmanu ģimenei

Pēc pamatkapitāla apmēra lielākais 2019.gadā reģistrētais uzņēmums bija Lipmanu ģimenei piederošā SIA “Liplat Holding”, kuras pamatkapitāls šobrīd ir 51,4 miljoni eiro. Seko SIA “KKB Real Estate”, kuras pamatkapitāls ir 17,6 miljoni eiro, SIA “Klauģu muiža RE” – 11,34 miljoni eiro, SIA “Juglas projekts” – 8,7 miljoni eiro un SIA “Real Estate Development” – 7,62 miljoni eiro.

Visas minētās piecas kompānijas reģistrētas Rīgā un visu šo kompāniju, izņemot “Liplat Holding”, pamatdarbība ir saistīta ar nekustamo īpašumu attīstīšanu un pārvaldīšanu.

Tāpat “Lursoft” dati liecina, ka no visiem 2019.gadā reģistrētajiem uzņēmumiem 13,5% gadījumu vismaz viens no dalībniekiem bijis ārvalstnieks. Visbiežāk jaunus uzņēmumus Latvijā reģistrējušas personas no tuvējām kaimiņvalstīm – Krievijas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī no Vācijas.

Vairāk nekā puse ir iesācēji

2019.gada beigās uzkrātais ārvalstnieku ieguldījums Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos veidojis 7,03 miljardus eiro, kas ir par 126,8 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš.

No nedaudz vairāk nekā 11 000 fizisko personu, kuras pagājušajā gadā reģistrējušas jaunus uzņēmumus, vairāk nekā pusei jeb 53,6% tas bijis līdz šim pirmais uzņēmums.

Vienlaikus pagājušajā gadā bijuši arī vairāki uzņēmēji, kuri turpinājuši paplašināt biznesu, reģistrējot vairākus jaunus uzņēmumus, piemēram, Vadims Muhins 2019.gadā reģistrējis sešus jaunus uzņēmumus, tādējādi šobrīd viņš ir dalībnieks 12 uzņēmumos, bet kā patiesais labuma guvējs norādīts 26 kapitālsabiedrībās. Savukārt četras personas pērn reģistrējušas piecus jaunus uzņēmumus – Aigars Kesenfelds, Mihails Skrebels, Irēna Ivanova, kā arī Aleksandrs Ivanovs.