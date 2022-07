“Nevienu gramu šķeldas negrasāmies eksportēt, pārdosim tikai Latvijas uzņēmumiem,” saka “Latvijas Valsts meži” pārstāvis Ieteikt







Tomass Kotovičs, AS “Latvijas Valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” komentējis jautājumu par šķeldas atdzimšanu.

̶”Šķelda koksnes ražošanā ir īpašs sortiments. Tas nebija pieminēts mūsu katalogā, jo vēl pirms gada mēs savu enerģētisko šķeldu centāmies pārdot visādos iespējamos veidos, bet nekādi nevarējām. Pat daļu nācās eksportēt.”

Kā atzina Kotovičs, šobrīd eksports ir pilnībā apstājies. Tāpēc, ka beidzot arī Latvijā ir liels pieprasījums pēc šķeldas.

Šķelda ir koksne vai zari, kas ir sašķeldoti ar īpašu mašīnu aptuveni 3 līdz 4 cm garos gabaliņos.

Ir tā sauktā baltā šķelda, ko iegūst pamatā zāģbaļķu apstrādē un ko kā ļoti vērtīgu, kvalitatīvu un dārgu izmanto celulozes ražošanā.

Turpretī enerģētiskā šķelda rodas no tā visa, kas paliek mežā pēc koku ciršanas darbiem – galotnes, zari, biezas mizas. Tā salīdzinoši ir nevērtīgāks produkts, kas šobrīd kļuvis necerēti vērtīgs. Tāpat to ražo, no laukiem novācot un samaļot alkšņu u.c. krūmājus.

Pieprasījums pēc enerģētiskās šķeldas Latvijā strauji aug, jo praktiski ir apstājies eksports no Baltkrievijas. Pareizi ir – šāds Lukašenko režīms nav jāatbalsta ar mūsu naudu.

Lai kompensētu šo iztrūkumu, tas ir iemesls, kāpēc “Latvijas Valsts meži” ir darījuši visu iespējamo, lai maksimāli palielinātu un paātrinātu enerģētiskās šķeldas ražošanu. Papildus ir ieplānots 150 000 kubikmetru apjoms, un pašlaik jau notiek tā tirgošana. Nevienu gramu negrasāmies eksportēt, pārdosim tikai Latvijas uzņēmumiem, kas ražo siltumenerģiju.

Piemēram, “Liepājas siltums” jau laikus iegādājies nepieciešamos šķeldas apjomus – par saprātīgu cenu un uz visu sezonu.

Tāpat piegādājam šķeldu granulu ražotājiem – Kotovičs izpauda LVM biznesa plānus.