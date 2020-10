Valmierā atklāj unikālu šķeldu katlu māju

Šodien plkst.10 Dakstiņu ielā 1, Valmierā AS “Valmieras enerģija” atklāja jaunu šķeldas katlumāju, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Šķeldas katlumājas būvniecība izmaksājusi 5,148 miljonus eiro, tostarp 1,66 miljoni eiro bijuši Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Bieziņa skaidroja, ka katlumājas inovatīvais šķeldas pieņemšanas mezgls ar augstu ražību nav atrodams citur Latvijā, un katlumājas iekārtas ar augstu automatizācijas pakāpi vienlaikus nodrošina samazinātu izmešu daudzumu. Papildus ir īpaši padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli uzlabotu darba drošību.

Šķeldas katlumāja ne tikai veicinās Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, jo vairāk nekā 90% uzņēmumā saražotā apjoma tiks ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 oglekļa dioksīda (CO2) ekvivalenta tonnām gadā, uzsvēra pašvaldības pārstāve.

Viņa piebilda, ka jaunā, modernā katlumāja ir aprīkota ar tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk nekā pēdējās trijās apkures sezonās. Valmieras pilsētai šis projekts palīdzēs kļūt par dabai draudzīgu piemēru enerģētikas nozarē, pašvaldības iedzīvotājiem sniegs stabilāku un zemāku siltumapgādes tarifu, bet vietējiem uzņēmējiem – biznesa iespējas, apgādājot katlumāju ar kurināmo.

Jau ziņots, ka “Valmieras enerģija” darbība patlaban vairs nav atkarīga no dabasgāzes cenas svārstībām, jo vairāk nekā 90% no apjoma tiek saražots ar atjaunojamiem energoresursiem, tāpēc 2020.gada 1.septembrī tika iesniegts jauns tarifu projekts, kurā tiek plānots, ka siltumenerģijas ražošanas tarifs no 1.decembra varētu būt 36,85 eiro/MWh līdz Rīgas ielas 25 katlumājas slēgšanai 2021.gada 30.aprīlī, un 36,05 eiro/MWh no 2021.gada 1.maija. Abos gadījumos tas ir zemāks nekā iepriekšējās apkures sezonās.

“Adven Latvia” pašlaik pieder 52,15% “Valmieras enerģijas” akciju, bet Valmieras pilsētas pašvaldībai – 47,85% akciju.

“Adven” grupa ir vadošā pakalpojumu sniedzēja enerģijas un ūdensapgādes jomā Ziemeļvalstīs un Baltijā. “Adven” savu darbību Latvijā sācis ar centralizēto siltumapgādes uzņēmumu iegādi, taču uzņēmuma pamatbizness vērsts uz industriālajiem klientiem – sāktas sarunas ar rūpniecības uzņēmumiem, kas darbojas reģionā, ar mērķi sniegt tiem iespējas izvēlēties efektīvākus enerģijas risinājumus saviem ražošanas procesiem.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, 2019.gadā “Valmieras enerģijas” apgrozījums bija 3,318 miljoni eiro, bet peļņa – 324 463 eiro. Savukārt “Adven Latvia” apgrozījums bija 347 755 eiro, peļņa – 431 433 eiro.

Kompānija “Valmieras enerģija” reģistrēta 1999.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2 071 300 eiro.

Kā vēstīts, jaunās katlumājas būvniecība sākās pagājušā gada septembrī.