Working Visit of Latvia’s Prime Minister Evika Siliņa, Minister of Economics Viktors Valainis, and Business Delegation to Hamburg and Rostock

“Ceru, ka nevajadzēs likt lietā likumu.” Valainis komentē lielveikalu nevēlēšanos tirgot Latvijas presi 0

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LA.LV
18:43, 10. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

“Latvijas Radio 1” raidījumā “Labrīt” Ekonomikas ministram Viktoram Valainim (ZZS) tika vaicāts par ieceri panākt, ka Latvijā drukātus preses izdevumus tirgo lielveikalu tīklos.

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“Šobrīd par to ir jau panākta vienošanās Saeimā, un Ekonomikas ministrijai ir uzdots to nodrošināt ar likuma spēku,” pauda Valainis.

Vaicāts, vai saistībā ar šo ir pretestība no tirgotājiem, ministrs atbildēja apstiprinoši, uzreiz norādot, ka mediju pieejamība ir būtisks drošības jautājums.

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“Saeimā šis ir atbalstīts, arī mēs esam gatavi pieņemt lēmumus. Es ļoti ceru, ka mēs šo panāksim sarunu ceļā, ka arī veikalu ķēdes, kas ikdienā to nedara, to darīs arī bez nepieciešamības likt lietā likumu,” paskaidroja Valainis.

Ministrs nenosauca vārdā lielveikalu ķēdes, kuras netirgo Latvijā drukāto presi.

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