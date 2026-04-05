"Valsts mērķtiecīgi ir teikusi – mēs jūs apkalposim krieviski!" I. Āboliņš vērtē, cik "veiksmīga" bijusi krievvalodīgo integrācija
Krievu valodas klātbūtne Latvijas mediju telpā ir milzīga, šādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda Ivars Āboliņš, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs.
Runājot par retranslētajām programmām, pirms aptuveni četriem gadiem, kad valdībā strādāja un Nacionālās drošības komisiju vadīja Inese Lībiņa-Egnere, ar viņas atbalstu Saeimā tika pieņemti grozījumi, kas palielināja latviešu valodas tulkojumu retranslētajās programmās.
Proporcija ir nedaudz samazināta, taču krievu valoda joprojām dominē, īpaši radiostacijās. Šobrīd ir 14 privātās radiostacijas krievu valodā. Viņš uzsver, ka tas attiecas kopumā uz informatīvo telpu – arī sabiedriskajos medijos ir vesels portāls krievu valodā, kur visu dienu iespējams lasīt informāciju krieviski, uz situācijas absurdumu norāda I. Āboliņš.
Viņš to raksturo arī kā simbolisku jautājumu, un aicina iedomāties situāciju, kurā cilvēks nonāk valstī, kuras valodu nezina, bet kur viņam jādzīvo. “Protams, būtu patīkami, ja šī valsts nodrošinātu ziņas, izklaidi, raidījumus, portālus, avīzes, radio un televīziju viņam saprotamā valodā – cilvēks to labprāt patērētu un skatīties. Cilvēkus jau par to nevar vainot, jo tas ir pieradums!”
Savukārt, ja šādu programmu nav, cilvēks ir spiests meklēt sev svarīgo informāciju latviešu valodā, tā uzskata I. Āboliņš, sakot, ka daļa krievu valodā runājošo, iespējams, nekad nepāries uz latviešu valodu un nekad nepatērēs saturu latviešu valodā.
“Taču daļai cilvēku interesē tas, kas notiek Latvijā, piemēram, sporta rezultāti vai kur notiek I. Busuļa koncerts. No tā arī būtu jāsāk, veidojot ieradumu lietot latviešu valodu. Tas ir valsts pamatuzdevums, taču līdz šim valsts rīkojusies mērķtiecīgi pretēji, nodrošinot saturu krievu valodā un apmierinot viņu vajadzības krieviski,” I. Āboliņš pauž cerību, ka tam tiks pielikts punkts un Latvijā izveidosies vienota informatīvā telpa uz latviešu valodas pamata.