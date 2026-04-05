“Valsts mērķtiecīgi ir teikusi – mēs jūs apkalposim krieviski!” I. Āboliņš vērtē, cik “veiksmīga” bijusi krievvalodīgo integrācija 0

15:11, 5. aprīlis 2026
Krievu valodas klātbūtne Latvijas mediju telpā ir milzīga, šādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda Ivars Āboliņš, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs.

VIDEO. Publicēts video no traģiskās avārijas Daugavpilī, kur zem vilciena pakļuva auto 44
“Igauņi un lietuvieši varētu pa taisno iekāpt vilcienā un atbraukt uz Rīgas lidostu,” ministrs Krauze par “Rail Baltica” 52
Nauda var sākt “slīdēt caur pirkstiem”: trīs zodiaka zīmes, kurām aprīlī jābūt īpaši piesardzīgām
Runājot par retranslētajām programmām, pirms aptuveni četriem gadiem, kad valdībā strādāja un Nacionālās drošības komisiju vadīja Inese Lībiņa-Egnere, ar viņas atbalstu Saeimā tika pieņemti grozījumi, kas palielināja latviešu valodas tulkojumu retranslētajās programmās.

Proporcija ir nedaudz samazināta, taču krievu valoda joprojām dominē, īpaši radiostacijās. Šobrīd ir 14 privātās radiostacijas krievu valodā. Viņš uzsver, ka tas attiecas kopumā uz informatīvo telpu – arī sabiedriskajos medijos ir vesels portāls krievu valodā, kur visu dienu iespējams lasīt informāciju krieviski, uz situācijas absurdumu norāda I. Āboliņš.

“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Zelenskis: “Mums jāatzīst, ka mēs šobrīd vairs neesam prioritāte…”
“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo

Viņš to raksturo arī kā simbolisku jautājumu, un aicina iedomāties situāciju, kurā cilvēks nonāk valstī, kuras valodu nezina, bet kur viņam jādzīvo. “Protams, būtu patīkami, ja šī valsts nodrošinātu ziņas, izklaidi, raidījumus, portālus, avīzes, radio un televīziju viņam saprotamā valodā – cilvēks to labprāt patērētu un skatīties. Cilvēkus jau par to nevar vainot, jo tas ir pieradums!”

Savukārt, ja šādu programmu nav, cilvēks ir spiests meklēt sev svarīgo informāciju latviešu valodā, tā uzskata I. Āboliņš, sakot, ka daļa krievu valodā runājošo, iespējams, nekad nepāries uz latviešu valodu un nekad nepatērēs saturu latviešu valodā.

“Taču daļai cilvēku interesē tas, kas notiek Latvijā, piemēram, sporta rezultāti vai kur notiek I. Busuļa koncerts. No tā arī būtu jāsāk, veidojot ieradumu lietot latviešu valodu. Tas ir valsts pamatuzdevums, taču līdz šim valsts rīkojusies mērķtiecīgi pretēji, nodrošinot saturu krievu valodā un apmierinot viņu vajadzības krieviski,” I. Āboliņš pauž cerību, ka tam tiks pielikts punkts un Latvijā izveidosies vienota informatīvā telpa uz latviešu valodas pamata.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Aizrādīju, ka nesaprotu krieviski, un mani izmeta.” Vīrietis atklāj, kas notiek daudzdzīvokļu māju čatos
“Dodieties uz “Alfu” – tur kirilica rullē!” Tirdzniecības centra apmeklētājs izbrīnīts par novēroto
“Kāpēc man savā valstī jājūtas kā Krievijā?” Dace pēc brauciena Jūrmalas autobusā sašutusi, bet izrādās – viņa nav vienīgā
