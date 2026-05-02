Ar akcīzes nodokļa samazināšanu vien nepietiek! "Virši-A" šefs par vēl kādu aspektu degvielas cenu jautājumā

0:19, 3. maijs 2026
Jānis Vība, AS “Virši-A” valdes priekšsēdētājs, komentējot degvielas cenu pieaugumu, norāda, ka valdība jau spērusi soli, samazinot akcīzes nodokli, taču ar to var nepietikt.

Viņš skaidro, ka gadījumā, ja cenas nesamazināsies līdz aptuveni 1,80–1,90 eiro par litru, varētu tikt vērtēti papildu pasākumi, tostarp vēl lielāks akcīzes samazinājums vai PVN likmes pārskatīšana.

Vienlaikus eksperts uzsver, ka publiskajā telpā nepietiekami tiek apspriesta valsts rezervju maksa, kas Latvijā ir augstāka nekā citās Baltijas valstīs un sasniedz ap 8–9 centiem litrā. Viņa ieskatā, pašreizējos tirgus apstākļos būtu lietderīgi uz laiku mazināt šo maksu, tādējādi īstermiņā samazinot degvielas cenas patērētājiem.

