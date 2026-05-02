Domā, ka brīdī, kad dziedi, visi aizspiež ausis? Tas nekas – dziedāšana patiesībā nāk par labu veselībai 0
Daudziem cilvēkiem patīk dziedāt – dušā, braucot ar automašīnu, virtuvē gatavojot ēdienu vai tīrot māju. Nereti tas notiek arī tad, kad austiņās pēkšņi sāk skanēt iecienīta dziesma, un gribas tai vienkārši dziedāt līdzi. Interesanti, ka, lai dziedāšana sniegtu labumu, nav nepieciešama perfekta balss vai īpašs muzikāls talants.
Zinātnieki arvien biežāk pievērš uzmanību tam, ka dziedāšana pati par sevi var pozitīvi ietekmēt gan cilvēka emocionālo stāvokli, gan fizisko pašsajūtu. Tā palīdz atslābināties, veicina dziļāku elpošanu, ļauj vieglāk tikt galā ar stresu un pat var stiprināt kopības sajūtu ar citiem cilvēkiem.
Šeit ir desmit iemesli, kāpēc dziedāšana var būt daudz labvēlīgāka, nekā sākumā varētu šķist.