Ar katru gadu arvien skaudrāk iezīmējas viena problēma Latvijas galvaspilsētā – kur novietot automašīnu? Īpaši pilsētas centrā, kur ielu malās brīvas vietas pīķa stundās kļūst par retumu, autovadītājiem nereti riņķojot pa kvartāliem, cerot uz brīnumu. Arī oficiālie dati apliecina, ka situācijas apraksts nav tikai sajūta. Rīgā reģistrēti vairāk nekā 180 000 vieglo automašīnu, un pieprasījums pēc stāvvietām turpina pieaugt. Tajā pašā laikā pilsētas centrs jau šobrīd darbojas gandrīz pie kapacitātes robežas.
Kā skaidro Rīgas domes pārstāvji, pilsētas centrā autostāvvietu pieprasījums ir ļoti augsts. “Vidējais aizpildījums sasniedz aptuveni 88%, bet pīķa stundās pietuvojas maksimālajai kapacitātei. Jo tuvāk pilsētas centram, jo lielāka autostāvvietu noslodze – A zonā tā ir 85–90%, B zonā 80–85%, bet C zonā 75–80%.
Rīgā autostāvvietu tarifi ir sadalīti zonās, un maksa ir atkarīga no atrašanās vietas – jo tuvāk pilsētas centram un Vecrīgai, jo augstāka tā ir.
Visās zonās pirmā stunda ir lētāka, bet katra nākamā kļūst dārgāka. Kā norāda Rīgas domes pārstāvji, šāds princips atspoguļo autostāvvietu izmantošanas mērķi – nodrošināt īslaicīgu stāvēšanu, lai autovadītāji varētu atbraukt, veikt nepieciešamās darbības un doties tālāk. Tas veicina stāvvietu apriti un ļauj tās izmantot arī citiem, vienlaikus atbalstot pilsētas centra uzņēmējdarbību un pakalpojumu pieejamību, nevis ilgstošu automašīnu novietošanu.
Tā piemēram, A zonas tarifs ir sekojošs: pirmā stunda – 2,50 eiro, bet katra nākamā stunda – 3,00 eiro. Minimālā maksa ir 0,60 eiro. Savukārt iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas kādā no autostāvvietu zonām, ir iespēja noformēt iedzīvotāja atļauju, kas ir būtiski zemāka nekā noteiktais tarifs.
Iedzīvotāja atļaujas maksa vienam mēnesim:
A zonā – 55,00 eiro
B zonā – 40,00 eiro
C zonā – 25,00 eiro
D zonā – 15,00 eiro
R zonā – 70,00 eiro
Savukārt bez maksas “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāvvietās drīkst novietot Latvijā reģistrētas elektroautomašīnas, operatīvo transportu, kā arī transportlīdzekļus, kuriem ir izsniegta invalīda stāvvietas karte.
“Rīgas satiksme” apsaimnieko Rīgas pašvaldības autostāvvietas, un kopumā uzņēmums ikdienā pārvalda aptuveni 6600 stāvvietas pilsētā.
Zināms, ka no 20. aprīļa darbību uzsāks maksas autostāvvietu tarifa zonas Grīziņkalna apkaimē, bet uz jautājumu, vai un kā pašvaldība nākotnē plāno risināt autostāvvietu tēmu galvaspilsētā, ņemot vērā, ka automašīnu skaits pilsētā ar katru gadu palielinās, skaidru atbilžu nav.
“Darbs pie “Rīgas Satiksmes” sagatavotās stāvvietu koncepcijas vēl turpinās, un nekādi lēmumi vēl nav pieņemti,” pauž Rīgas domes pārstāvji.
Automašīnu skaits turpina pieaugt
CSDD dati liecina, ka Rīgā reģistrēto vieglo automašīnu skaits turpina pieaugt. Ja 2022. gadā fiziskām personām reģistrēti 186 804 vieglie auto, tad līdz 2026. gada sākumam šis skaits sasniedzis 189 184.
Uz 01.01.2022. fiziskām personām reģistrētie (uzskaitē esošie) vieglie transportlīdzekļi Rīgā – 186 804;
Uz 01.01.2023. – 187 174;
Uz 01.01.2024. – 187 693;
Uz 01.01. 2025. – 187 761;
Uz 01.01.2026. – 189 184.
To norāda arī Rīgas domes pārstāvji, kuri saka: “Pēdējos gados pieprasījums pēc autostāvvietām ir pieaudzis, īpaši pilsētas centrā. To ietekmē gan pieaugošais transportlīdzekļu skaits, gan ierobežotās iespējas paplašināt stāvvietu infrastruktūru. Rezultātā autostāvvietu aizpildījums saglabājas augstā līmenī, un pīķa stundās tas bieži pietuvojas maksimālajai kapacitātei.
Praktiski tas nozīmē, ka brīvu vietu skaits samazinās un pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Tāpēc bieži vien, lai novietotu automašīnu, nākas vairākkārt riņķot pa pilsētas centru. Šāda stāvvietu nepieejamība mazina arī iedzīvotāju vēlmi doties uz pilsētas centru, jo brīvas vietas atrašana kļūst laikietilpīga un neprognozējama.”
Arī privātais sektors spēlē lielu lomu šajā stāstā
“Cityparks Latvija” Rīgā pārvalda 125 autostāvvietas, galvenokārt pie tirdzniecības centriem, birojiem un medicīnas iestādēm. Uzņēmums norāda, ka noslodze centrā ir stabila, bet augsta – īpaši darba dienās.
Komentāru sniedz “Cityparks Latvija” pārstāvis: “Noslodze Rīgas centrā kopumā ir augsta, īpaši darba dienās un dienas aktīvajās stundās. Šādos apstākļos īpaši svarīga ir stāvvietu aprite, lai tās būtu pieejamas pēc iespējas plašākam lietotāju lokam, nevis ilgstoši aizņemtas. Pieprasījums pēdējos gados ir bijis stabils ar tendenci pakāpeniski pieaugt, īpaši pēc pandēmijas ierobežojumu beigām. Redzam, ka sabiedrībā nostiprinās izpratne par autostāvvietu kā pakalpojumu. Līdz ar to pieaug prasības pēc ērtas, digitālas apmaksas un skaidri saprotamiem noteikumiem.
Mūsu fokuss ir uz izaugsmi – izvērtējam iespējas paplašināt stāvvietu tīklu vietās, kur ir skaidrs pieprasījums un iespējams uzlabot kārtību un pieejamību, kā arī tur, kur tas nepieciešams mūsu esošajiem klientiem.
Attiecībā uz cenām – tās primāri nosaka atrašanās vieta un kopējais pieprasījums, kas lielā mērā izriet no pilsētas mobilitātes politikas. Ar cenām strādājam regulāri, lai nodrošinātu optimālu autostāvvietu izmantošanu. Daļā stāvvietu cenas tiek koriģētas uz augšu, citviet – uz leju. Cenu līmenis lielā mērā korelē ar pašvaldības noteiktajiem tarifiem, ko piemēro “Rīgas satiksme”, īpaši pilsētas centrā. Vienlaikus cenas tiek veidotas, ņemot vērā atrašanās vietu, pieprasījumu un nepieciešamību nodrošināt apriti un efektīvu stāvvietu izmantošanu.”
SIA “EuroPark Latvia” (turpmāk – EuroPark) Rīgā darbojas vairāk nekā 130 objektos, un papildu reģionos Latvijā.
Arī EuroPark pārstāvji apstiprina – pieprasījums pēc autostāvvietām tikai pieaug.
“Stāvvietu noslodze, jo īpaši Rīgas centrā, ir atkarīga no vairākiem faktoriem: konkrētās lokācijas, diennakts laika, nedēļas dienas, apkārtnē esošajiem birojiem, pakalpojumu sniedzējiem un pasākumu intensitātes. Vienlaikus redzam, ka līdz ar pieaugošu automašīnu skaitu un pilsētvides attīstību pieprasījums pēc ērti pieejamām stāvvietām saglabājas augsts un daudzviet pieaug.
Kopumā pēdējos gados pieprasījums pēc stāvvietām ir kļuvis izteiktāks, īpaši vietās ar aktīvu komercdarbību, lielāku satiksmes intensitāti un ierobežotām iespējām novietot auto uz ielas. Autovadītāji arvien vairāk novērtē prognozējamu, drošu un ērti pieejamu stāvēšanas risinājumu, tāpēc pieprasījums pēc organizētām autostāvvietām saglabājas stabils.
Cenu kategorijas Rīgā atšķiras atkarībā no lokācijas, konkrētās teritorijas lietošanas specifikas un stāvvietas noslodzes. Veidojot cenu politiku, izvērtējam pieprasījuma tendences, klientu paradumus, lokācijas īpatnības un kopējo tirgus situāciju, lai nodrošinātu sabalansētu un attiecīgajai vietai atbilstošu piedāvājumu.
Mēs regulāri izvērtējam iespējas attīstīt stāvvietu tīklu tur, kur redzam pieprasījumu un potenciālu klientu ērtībai. Vienlaikus turpinām sekot līdzi tirgus attīstībai un klientu vajadzībām; attiecīgi arī lēmumi par iespējamām izmaiņām tiek pieņemti, izvērtējot konkrētās lokācijas situāciju un pieprasījuma dinamiku,” uzsver “EuroPark” pārstāvji.
Savukārt apmaksas lietotne “Mobilly” nodrošina apmaksas sistēmu vairāk nekā 49 000 stāvvietu vietām Baltijā.
Komentāru sniedz “Mobilly” vadītājs Ģirts Slaviņš: “Mēs sadarbojamies ar stāvvietu operatoriem, zemes īpašniekiem un pārvaldniekiem un palīdzam nodrošināt ērtu stāvvietu apmaksas iespēju. Plašais sadarbības partneru loks dod iespēju lietotājam ērti veikt apmaksu lielākajā daļā autostāvvietu.
Ja runājam par konkrētām stāvvietas vietām un to apjomu, tad šobrīd ar “Mobilly” ir iespēja veikt apmaksu par vairāk nekā 49 000 individuālām stāvvietas vietām Latvijā – gan pašvaldību nodrošinātajās stāvvietās Rīgā, Liepājā un Daugavpilī, gan privātajās autostāvvietās visā Latvijā.
Papildus tam Mobilly pieejamas aptuveni 40 000 stāvvietas vietas lielākajās Igaunijas pilsētās.
Runājot par situāciju tieši Rīgā – jau kādu laiku novērojam, ka noslodze stāvvietās ir liela, īpaši augsts pieprasījums ir stāvvietām Rīgas centrā, taču piedāvājums ir ierobežots, tāpēc arvien biežāk cilvēki saskaras ar situāciju, ka Rīgas centrā nav iespējams atrast brīvu stāvvietas vietu un nākas ilgstoši riņķot, lai kādu tomēr atrastu. Tieši lielā pieprasījuma dēļ daudzi stāvvietu operatori arī pakāpeniski pārskata tarifu politiku.
Attiecībā uz nākotnes plāniem, jau pavisam drīzumā plānojam paplašināt “Mobilly” stāvvietu apmaksas pakalpojumu un mūsu lietotājiem būs iespēja norēķināties arī par stāvvietām Viļņas pilsētas stāvvietās un Klaipēdā, kas noteikti padarīs reģionālo ceļošanu efektīvāku ikvienam.”
Ikdienas realitāti visprecīzāk izjūt paši autovadītāji
Dalīties savos viedokļos uzrunājām pāris autovadītājus, kuri ik dienu izjūt, kā tas ir – meklēt autostāvvietu Rīgā.
“Strādāju centrā, un katru rītu ir loterija – vai nu paveicas atrast vietu 10 minūtēs, vai arī nākas riņķot pusstundu,” stāsta Jānis, kurš uz darbu Rīgas centrā brauc no Pierīgas. “Ir bijis, ka beigās vienkārši atstāju mašīnu tālāk un cilpoju ar kājām labu gabalu. Reizēm sanāk kavēt darbu, bet tā ir realitāte, ar kuru jāsadzīvo.”
Līdzīga pieredze ir arī Annai, kura uz centru dodas pie klientiem: “Man nav problēma samaksāt, bet problēma ir – kur vispār nolikt auto. Bieži vien metu vairākus riņķus. Protams, ka tas ir “besīgi” un paņem laiku, bet būšu godīga – labāk braucu ar personīgo automašīnu, nevis ar sabiedrisko transportu.”
Savukārt Andris uzsver izmaksu aspektu: “Ja jāpaliek centrā vairākas stundas, summa beigās sanāk diezgan liela. Pie šī brīža situācijas, sāc domāt, vai vispār braukt ar auto vai meklēt citus variantus.”
Edgars norāda, ka lielāku pasākumu laikā situācija kļūst īpaši sarežģīta. “Kad ir svētki, vietu atrast ir gandrīz neiespējami. Man ir trīs bērni, dzīvojam ārpus Rīgas, bet svētku atmosfēru gribas izbaudīt. Ir bijušas reizes, kad sievu un bērnus izlaižu centrā, bet pats dodos automašīnu nolikt tālāk un ar kājām jožu pie savējiem. Par cenām nemaz domāt negribas. Tagad par katru mazāko nieku nākas maksāt prātam neaptveramas summas.”
Kopējā aina ir skaidra – Rīgas centrā autostāvvietu jau šobrīd trūkst, bet pieprasījums turpina pieaugt. Un, kamēr automašīnu skaits turpina augt, bet konkrēti risinājumi vēl ir procesā, rodas jautājums – vai Rīga spēs turēt līdzi pilsētas attīstībai un augošajam auto skaitam, un kādi risinājumi būs nepieciešami nākotnē, lai galvaspilsētas centrs nekļūtu par vietu, kur ērti var nokļūt, bet auto novietot – gandrīz neiespējami.