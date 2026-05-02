“Kauna nav? Tas ir nožēlojami!” Deputāts Tavars TV ēterā izsaka skarbus vārdus 1

21:33, 2. maijs 2026
Saeimas deputāts Edgars Tavars TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda kritiku par valdības darbu, uzsverot, ka regulāri kopā ar kolēģiem analizē Ministru kabineta lēmumus. Viņš norādīja, ka lielākā daļa no tiem veicina birokrātijas pieaugumu, nevis tās samazināšanu.

Pēc deputāta teiktā, tiek ieviestas jaunas prasības, pienākumi un atskaites, kas sarežģī administratīvo sistēmu. Tajā pašā laikā nelieli atvieglojumi tiekot pasniegti kā būtiski sasniegumi birokrātijas mazināšanā, lai gan kopējā tendence esot pretēja.

Tavars arī pauda neapmierinātību ar valdības pieeju kopumā, norādot, ka tā veicina birokrātijas pieaugumu. Viņaprāt, nepieciešamas fundamentālas izmaiņas, un katram jaunam lēmumam būtu jāseko vismaz divu esošo prasību atcelšanai, lai reāli samazinātu administratīvo slogu.

