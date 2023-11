Somijā konstatēts to nelegālo imigrantu skaita pieaugums, kas ierodas caur Krieviju, liecina oficiālie statistikas dati.

Somijas un Krievijas robežsardzes iestādes gadiem ilgi sadarbojās, lai nepieļautu nelegālu robežas šķērsošanu. Taču tagad Krievija ir mainījusi līdzšinējo politiku un ļauj nelegālajiem imigrantiem netraucēti turpināt savu ceļu uz Somiju, lai gan tiem nav nekādu derīgu ceļošanas dokumentu, Somijas sabiedriskā raidorganizācija YLE otrdien citē iekšlietu ministri Mari Rantanenu.

“Ir skaidrs, ka šie cilvēki saņem palīdzību, lai nokļūtu līdz robežai. Šķiet, ka tas ir ļoti apzināts lēmums,” preses komferencē žurnālistiem atzina Somijas premjerministrs Peteri Orpo. “Valdības vēstījums ir skaidrs – mums pret to jāizturas nopietni un jāaizsargā mūsu robežas drošība,” uzsvēra premjers.

Preses konferencē Rantanena informēja, ka valdība apsver iespēju samazināt robežšķērsošanas punktu skaitu vai arī centralizētu robežas kontrolpunktu ierīkošanu. Iespējama arī pilnīga robežas slēgšana, taču valdība pagaidām negatavojas ķerties pie bargākajiem līdzekļiem, piebilda ministre.

Viņa nespēja izskaidrot Krievijas politikas pēkšņo maiņu. “Varbūt [Krievijas amatpersonas] nokaitinājis kaut kas Somijas darbībās. Jums tas jājautā Krievijas varasiestādēm,” izteicās Ratanena. “Mēs ceram, ka Krievija atgriezīsies pie agrākās politikas.”

Pagājušajā nedēļā uz robežas tika reģistrēts 71 cilvēks bez derīgiem dokumentiem, bet pirmdien un otrdien līdz šim jau reģistrēti 60 nelegālie imigranti. Vairums no viņiem nāk no Tuvajiem Austrumiem. Daži no tiem zināmu laiku pavadījuši Krievijā, taču citi to vienkārši šķērsojuši.

Robežsargi pirmdien YLE pastāstījuši, ka krievi ļauj nelegālajiem imigrantiem uz Somiju doties ar velosipēdiem, lai gan daļā robežšķērsošanas punktu tas kopš ceturtdienas ir aizliegts.

Kā ziņots, 15.novembrī stāsies spēkā pilnīgs aizliegums ieceļot Somijā ar velosipēdiem.

Robežsardzes dienvidaustrumu rajona priekšnieka vietnieks Juka Lukari pavēstīja, ka starp nelegālajiem imigrantiem, kas pagājušajā nedēļa ieradušies uz robežas, bijuši Irākas, Sīrijas, Jemenas un Somālijas pilsoņi, bet ne ukraiņi.

Vismaz dažos gadījumos nelegālo imigrantu ierašanās bijusi saistīta ar starptautiskām noziedzīgām organizācijām.

Ārlietu ministre Elīna Valtonena paziņojusi, ka ierosinās šo jautājumu nākamnedēļ paredzētajā Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministru sanāksmē.

Somijas aizsardzības ministrs Anti Kaikonens apsūdzēja Krieviju, ka tā apzināti virza migrantus uz pierobežas zonu, nosauvot to par hibrīdkara paveidu. Latvijas, Lietuvas un Polijas amatpersonas pēdējos gados ir izteikušas tādus pašus pārmetumus Baltkrievijai.

Somijas aizsardzības ministrs paziņoja, ka viņš par šo situāciju informēs NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu un ES.

Somijas 1340 kilometrus garā robeža ar Krieviju ir ES ārējā robeža un NATO austrumu flangs.

Russia has launched a wave of illegal migrants from Iraq, Syria & Somalia toward Finland.

Most of the migrants arrive at the border on bicycles.

It’s similar to what Belarus did to Poland in 2021.

39 arrived yesterday, and another 21 between midnight and 9 am today pic.twitter.com/8hehaX9PKc

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 14, 2023