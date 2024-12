Vedīs miskastes vai zeltu? Soctīklotāji šokā, ka atkritumu izvešana tagad nu jau piecreiz dārgāka Krista Draveniece

Foto: Evija Trifanova/LETA

Ieteikt







Pēdējos gados pārsteigums par inflāciju un cenu pieaugumu vairs nav nekas jauns. Nu pie kafijas, dabasgāzes un eļļas cenu pieauguma zem lupas palikti arī atkritumu izvešanas pakalpojumi.

Reklāma Reklāma

“Šodien saņēmu jauno rēķinu par atkritumu izvešanu. Paskatījos arī vecos papīrus. Miskastes izvešana: 2019.gads 40,15 EUR, 2020.gads 50,96 EUR, 2021.gads 107,38 EUR, 2022.gads 126,67 EUR, 2023.gads 135,31 EUR, 2024.gads 175,37 EUR, 2025.gads 198,39 EUR,” sociālajos tīklos raksta kāds X lietotājs no Kurzemes, kuru apkalpo “Eco Vide Baltia”.

Šodien saņēmu jauno rēķinu par atkritumu izvešanu. Paskatījos arī vecos papīrus🤷🏼‍♀️

Miskastes izvešana: 2019.gads 40,15 EUR

2020.gads 50,96 EUR

2021.gads 107,38 EUR

2022.gads 126,67 EUR

2023.gads 135,31 EUR

2024.gads 175,37 EUR

2025.gads 198,39 EUR pic.twitter.com/BR49Bi1mHD — Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) December 11, 2024

Tas ir par diviem konteineriem, parastajiem, standarta – 1x mēnesī. Šķiroju stiklu un plastmasu. Neko citu šķirot nepiedāvā. Dīvānus misene nemetu🤷🏼‍♀️🙈 — Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) December 11, 2024

LA.LV sazinājās ar uzņēmumu, lai saprastu, kādēļ atkritumu izvešana tik strauji sadārdzinājusies.

“Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem, no 2025. gada 1. janvāra visā valstī dabas resursu nodokļa likme palielināsies no 110 uz 120 EUR par tonnu. Dabas resursu nodoklis ir viena no izmaksu komponentēm, kas ir iekļauta visu Latvijas atkritumu poligonu tarifos par atkritumu apstrādi un apglabāšanu, kas, savukārt, ietekmē gala maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šīs izmaiņas ietekmēs maksu par nešķiroto, bioloģiski noārdāmo atkritumu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu,” uzņēmuma pārstāve atbildēja. Tas gan neatbild, kādēļ pēdējos piecos gados cena turpinājusi ievērojami augt.

SIA “Eco Baltia vide” 2023. gadā strādāja ar 63,6 miljonu eiro apgrozījumu.

Cik par atkritumu izvešanu maksā tu?

Zem sociālo tīklu ieraksta, arī citi dalījās savos maksājums.

Kā jau esmu minējis, atkritumu šķirošana ir biznes. Mums dod pašiem konteinerus, lai paši šķirojam viņu vietā jau cik gadus, bet lētāk tas nepaliek, tikai dārgāk, tāpēc šķirošanai neredzu jēgu. Un tad viņi brīnās, kāpēc cilvēki mēslus dedzina paši vai ved uz mežu. — Kaspars Hercmanis (@KasparsH) December 13, 2024

Ir jau arī valstis, kur atkritumus nešķiro un tad arī visas ceļmalas miskastē. Man tāpēc ir 1x stikla un 1x plastmasas konteiners par kuru nemaksā izvešanas maksu un 1x nešķirotais uz 2x mēnesī, kas nākamgad kļūs par aptuveni 2€ mēnesī dārgāk. — Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) December 11, 2024

Kas tie pa milzīgiem konteineriem? Nākamā gada rēķins ir 149 EUR – 1 konteiners 2x mēnesī. Operators – Piejūra. — Martins (@mezhavecis) December 11, 2024

Kas tie pa milzīgiem konteineriem? Nākamā gada rēķins ir 149 EUR – 1 konteiners 2x mēnesī. Operators – Piejūra. — Martins (@mezhavecis) December 11, 2024

Turklāt atkritumiem jābūt mazāk, jo liela daļa šķiro. — Žaklīna (@Zaklina2022) December 11, 2024

Ideāli! Noteikti SPRK visu izvērtējusi un par pamatotu atzinusi. Nekādas korupcijas. Nesaistīti – dārgākajā Spānijas reģionā 72.00 gadā. Nevis mistiski konkursi un iepirkumi, vnk pašvaldība nosaka nodokli, un visu ved prom – lielu un mazu. — Martins Kriekis (@MartinsKriekis) December 11, 2024

Ideāli! Noteikti SPRK visu izvērtējusi un par pamatotu atzinusi. Nekādas korupcijas. Nesaistīti – dārgākajā Spānijas reģionā 72.00 gadā. Nevis mistiski konkursi un iepirkumi, vnk pašvaldība nosaka nodokli, un visu ved prom – lielu un mazu. — Martins Kriekis (@MartinsKriekis) December 11, 2024