Vācijas izlases futbolists Toni Kross trešdien nodemonstrēja izcilu veiklību un situācijas novērtējumu, Spānijas Superkausa pusfinālā gūstot vārtus no stūra sitiena.

Madrides “Real” vienība pusfināla cīņā ar 3:1 (2:0) uzvarēja “Valencia”, bet Kross spēles 15.minūtē atklāja rezultātu.

Uz “Valencia” vārtiem tika nozīmēts stūra sitiens, kuru izpildīt devās Kross. Redzot, ka pretinieku vārtsargs Haime Domenehs ir izgājis tālu no vārtiem, vācietis ātri novērtēja situāciju un izdarīja tiešu sitienu pa vārtiem, iegriežot bumbu mērķi.

Madridiešiem pārsvaru dubultot izdevās 39.minūtē, kad pēc vairākiem mēģinājumiem, Isko izdarītais sitiens bija rezultatīvs. Spēcīgus pamatus uzvarai 65.minūtē ielika Luka Modričs, kurš soda laukumā daudz neko neizdomāja un pasita bumbu garām gan aizsargam, gan vārtsargam.

“Valencia” savus vienīgos vārtus guva jau mača kompensācijas laikā, Dani Pareho precīzi izpildot “pendeli”. Soda sitiens uz “Real” vārtiem tika piešķirts, jo savā soda laukumā pirms tam ar roku nospēlēja Serhio Ramos.

